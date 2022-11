Ospite di Belve, Floriana Secondi ha parlato della sua infanzia difficile. Ha confessato che la madre e la nonna erano prostitute e che le hanno inflitto violenze che nessuno meriterebbe di vivere.

Floriana Secondi, ospite dell’ultima puntata di Belve, si è raccontata senza freni. Non è la prima volta che parla del suo passato difficile, ma non aveva mai rivelato la ‘professione’ della madre e della nonna. Le sue familiari erano prostitute e l’hanno costretta a vivere un’infanzia terrificante, ricca di episodi di violenza. Floriana ha raccontato:

La Secondi ha vissuto un’infanzia terribile, segnata anche da tanti episodi di violenza. Purtroppo, ne porta ancora i segni sul suo corpo. Ha raccontato:

Oltre alle botte, Floriana ha raccontato che porta anche i segni delle sigarette che le spegnevano addosso.

Non solo l’infanzia con la madre e la nonna prostitute, la Secondi ha parlato anche della rissa con Manila Gorio. Questa la sua versione dei fatti:

“Diciamo com’è andata. L’ho colpita, ma all’inizio con un fazzoletto. Le ho dato addosso con un tovagliolo e lei mi ha lanciato addosso una forchetta. Per questo motivo dopo l’ho rincorsa. Sì è anche vero che l’ho tirata per i capelli, ma perché lei correva e io la volevo prendere. Ma quale grossa ciocca da capelli. Due peli c’aveva! Quei quattro peli che si ritrovava. (…) Io non mi pento, per niente, questa è la cosa brutta mia. Io quando vado sono decisa, non faccio prigionieri. Ho pensato a questa cosa della forchetta lanciata, non lo doveva fare. Non ho iniziato io”.