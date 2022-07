Belen Rodriguez è una donna a dir poco bellissima, ma nel corso della sua carriera è riuscita a farsi apprezzare anche per le sue capacità. Conduttrice, showgirl, cantante e chi più ne ha ne metta. Nelle ultime ore, però, sta facendo discutere per una foto senza veli che è apparsa tra le sue Instagram Stories.

Belen senza veli su Instagram

In attesa di registrare una nuova puntata di Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez si è mostrata senza veli su Instagram. Ovviamente, si tratta di una foto ‘vedo non vedo’, ma tanto è bastato per mandare in delirio il popolo social. La showgirl argentina è seduta nel camper adibito a camerino ed è completamente nuda. A coprire il seno, però, c’è il suo braccio. Pertanto, i fan possono vedere chiaramente solo le spalle, per il resto devono affidarsi all’immaginazione.

Il vedo non vedo di Belen piace ai fan

Anche se la foto di Belen non è un nudo integrale, i seguaci hanno particolarmente apprezzato la scelta. Ovviamente, la Rodriguez è consapevole delle reazioni che provocano scatti di questo genere. Non a caso, onde evitare commenti al limite della censura, la showgirl argentina ha condiviso l’immagine nelle Stories e non con un post dedicato.

Belen stupenda: è merito dell’amore?

I fan, gli stessi che hanno apprezzato la foto senza veli, sono convinti di una cosa: quando Belen è insieme a Stefano De Martino è più bella del solito.

Possibile che l’amore sia in grado di fare ‘miracoli’ del genere? Non possiamo saperlo, ma c’è da ammettere che la Rodriguez è sempre stupenda, con o senza il padre di suo figlio Santiago.