Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati avvistati ancora una volta insieme – questa volta da soli – durante un romantico weekend a Napoli.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Napoli

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso un romantico weekend a Napoli dove, dopo un’escursione in barca, hanno pranzato al Rosiello, uno dei più rinomati ristoranti di Posillipo.

Sembra ormai evidente che la coppia non abbia più intenzione di nascondersi dopo che nei mesi scorsi si è parlato molto del loro presunto ritorno di fiamma.

I figli di Belen (Santiago, avuto con lo stesso De Martino, e Luna Marì, nata dall’amore per Antonino Spinalbese) nel frattempo sono rimasti a casa con i nonni, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi.

Belen e Stefano: il ritorno di fiamma

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno confermato ufficialmente il loro ritorno di fiamma ma, negli scorsi mesi, sono stati spesso avvistati insieme. I due si erano separati nel 2020 all’indomani del primo lockdown per l’emergenza Coronavirus. A seguire la showgirl si era legata ad Antonino Spinalbese, con cui il 12 luglio 2021 ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì.

“Non mi va di raccontarmi in questa fase, mi sto occupando di me. Me lo dovevo. Che con Stefano ci rivediamo, non è una novità. Ma noi donne non abbiamo bisogno per forza di un uomo per essere complete. Prima pensavo che senza un compagno la mia vita non fosse completa. Non è così. Ora vivo sola con i miei figli. Serena”, ha dichiarato la showgirl in seguito alla rottura da Antonino.