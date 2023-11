Frecciatina di Belen Rodriguez nei confronti della mamma di Stefano De Martino? Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa è successo.

Belen Rodriguez presenta la “suocera” e manda una frecciatina alla mamma di Stefano De Martino

Dopo l’ennesima fine della storia con Stefano De Martino, Belen Rodriguez sembra proprio fare sul serio con il nuovo fidanzato, l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Dopo aver postato la foto che ritraeva un bellissimo anello, lasciando così intendere a tutti che i due presto convoleranno a nozze, la showgirl argentina ha condiviso sempre sul suo profilo ufficiale di Instagram una storia dove era in compagnia della madre di Elio Lorenzoni, scrivendo: “la mia suocera più bella del mondo”. Nella foto si vede Belen in lontananza abbracciata alla donna, segno che il legame con la famiglia Lorenzoni sia davvero molto forte. Qualcuno però ha subito pensato che la foto postata e le parole scritte potessero essere una frecciatina nei confronti della mamma di Stefano De Martino, ovvero la sua ex suocera. Se così fosse significherebbe che i rapporti con Stefano De Martino non siano di certo dei migliori. Il 3 dicembre Belen Rodriguez sarà ospite nello studio di “Domenica In” di Mara Venire, vedremo se la showgirl argentina dirà qualcosa di più sul suo rapporto con Elio, se è vero che si sposeranno e di come stanno effettivamente le cose tra lei e Stefano De Martino.

Belen Rodriguez, la storia d’amore con Elio Lorenzoni

Più passa il tempo più il rapporto tra Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni sembra consolidarsi. La storia pubblicata dall’ex conduttrice di “Tu Si Que Vales” che la ritraeva insieme alla madre di lui è la conferma che anche con la famiglia di Elio le cose vanno molto bene, sembrano davvero tutti molto uniti e affiatati. Dopo l’ennesima rottura con Stefano De Martino, dal quale Belen ha avuto un figlio, Santiago, la showgirl argentina sembra proprio aver ritrovato il sorriso e, a quanto pare, potrebbe addirittura sposarsi presto. Durante una recente vacanza alle Maldive, pare proprio che Elio le abbia chiesto di sposarlo e che lei abbia risposto sì, come testimonia la foto pubblicata su Instagram. Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni stanno insieme da circa 5 mesi, anche se si conoscono da tantissimi anni. Queste le parole di Belen poco tempo fa: “conosco Elio da tanto tempo, 12 anni, ma mai avuto niente, lo vedevo come amico e già gli volevo bene perché è un ragazzo per bene. Quando c’è una bella amicizia, dal voler bene all’amore si fa in fretta. Stiamo insieme da cinque mesi”. Nelle varie foto e storie pubblicate nell’ultimo periodo da Belen, si nota la grande sintonia e complicità che c’è tra i due, anche se diversi utenti hanno criticato la showgirl per il fatto che tende ad innamorarsi troppo velocemente e che comunque è ancora sposata con De Martino. In realtà pare che i documenti per il divorzio siano già stati presentati in tribunale.

