Beef – Lo scontro: dove vedere la serie televisiva

Siamo agli sgoccioli, sta infatti per uscire una nuova serie televisiva dal titolo “Lo scontro” con Ali Wong e Steven Yeun. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di cosa parla e dove vedere questa nuova serie Tv.

Beef – Lo scontro: di cosa parla la nuova serie televisiva

Alla regia della nuova serie Tv dark comedy “Lo scontro“, il cui titolo originale è “Beef”, troviamo il sudcoreano Lee Sung Jin. Questa dark comedy riuscirà sia a divertire gli spettatori ma anche a farli commuovere. Al centro della vicenda troviamo un’imprenditrice di piante insoddisfatta della propria vita, Amy Lau, e un muratore al verde, Danny Cho. Lo scontro tra i due avverrà a seguito di un incidente causato dalla rabbia al volante, lui infatti ha suonato il clacson, lei gli ha mostrato istintivamente il dito medio. Insomma, una scena all’ordine del giorno, soprattutto nelle grandi città. Solitamente però il tutto finisce lì, Amy e Danny invece inizieranno una vera e propria faida. Proveranno l’uno per l’altra un odio fuori da comune e la frustrazione sarà talmente tanta che il loro unico desiderio sarà quello di vendicarsi. Se all’inizio la loro faida comincia con banali tattiche di vendetta, dalla pipì sul pavimento alle cattive recensioni, col passare del tempo le cose degenereranno sempre di più. Il marito di Amy e il fratello minore di Danny verranno coinvolti loro malgrado in questa faida che sembra non avere mai fine. Grandi premesse quindi per questa serie televisiva che promette di essere una delle più seguite e amate dell’anno in corso. La casa di produzione è A24 che punta a bissare con la serie televisiva l’enorme successo ottenuto con il film “Everything Everywhere All At Once“, film trionfatore agli Oscar 2023 ottenendo ben 7 statuette, tra cui quella per il miglior film.

Beef – Lo scontro: il disagio interiore dei protagonisti della serie televisiva

I protagonisti della serie televisiva “Lo scontro” sono Amy e Danny, interpretati rispettivamente dalla comica, attrice e scrittrice statunitense Ali Wong e dall’attore e doppiatore sudcoreano naturalizzato statunitense Steven Yeun.

La rabbia scaturita a seguito dell’incidente metterà in evidenza il forte disagio interiore dei due personaggi, oltre che la loro evidente infelicità. Tutto ciò permette allo spettatore di vedere il loro lato più umano e fragile e di affezionarsi a entrambi nonostante la loro assurda ossessione di vendetta. Alla fine Amy e Danny, nonostante all’apparenza siano completamente diversi e abbiano vite diametralmente opposte, scopriranno che in realtà sono molto più simili di quanto pensino.

La serie televisiva “Lo scontro” mostra quanto può essere potente l’essere visti e accettati da un altra persona per quello che si è realmente, con pregi e difetti.

Beef – Lo scontro: dove vedere la serie televisiva

La serie televisiva “Lo scontro“ sarà disponibile a partire da giovedì 6 aprile 2023 in esclusiva sulla piattaforma di streaming Netflix. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento. Per farlo basta iscriversi alla piattaforma Netflix e scegliere tra i diversi abbonamenti possibili, da quello più economico a quello premium. La serie Tv “Lo scontro” è composta da 10 episodi di una durata di circa 30 minuti ciascuno.