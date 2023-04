Domani, giovedì 6 aprile 2023, uscirà sulla piattaforma Netflix la serie televisiva “Lo scontro“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Beef -Lo scontro: la trama della serie televisiva

“Lo scontro“, il cui titolo originale è “Beef” è una serie televisiva creata dal regista Lee Sung Jin e prodotta da A24 e Netflix. Questa serie televisiva di genere dark comedy è pronta a far ridere il pubblico ma anche a emozionarlo. La rabbia è al centro della serie televisiva. I due protagonisti sono Danny Cho, un muratore in proprio in difficoltà economiche e accecato dal rancore, che condivide un piccolo appartamento con il fratello minore, Paul, e Amy Lau, un’imprenditrice di piante insoddisfatta della sua vita. L’incontro tra loro sarà casuale, saranno infatti coinvolti in un incidente d’auto causato dalla rabbia al volante, con lui che suona il clacson e lei che mostra il dito medio. Una scena che sicuramente molti di noi hanno visto o vissuto direttamente. Da quel momento tra Amy, interpretata da Amy Wong, e Danny, interpretato da Steven Yeun ,inizia una vera e propria faida, entrambi proveranno un odio smisurato l’uno nei confronti dell’altro, arrivando a desiderare solo e unicamente di vendicarsi. Il livello di frustrazione arriverà alle stelle, se all’inizio la loro faida inizia con banali tattiche di vendetta, come ad esempio cattive recensioni o fare la pipì sul pavimento, col passare del tempo le cose degenereranno e la “guerra” tra loro farà emergere tutto il risentimento e la frustrazione che entrambi tenevano dentro da anni. A essere coinvolti nella faida saranno loro malgrado le persone più vicine ai due protagonisti, il marito di Amy e il fratello minore di Danny.

Amy e Danny faranno di tutto pur di avere la meglio l’uno sull’altra, in una serie televisiva che promette di tenere lo spettatore incollato al teleschermo. Non ci resta che attendere domani 6 aprile per iniziare a vederla.

Beef – Lo scontro: la rabbia al centro della serie televisiva

La rabbia è l’assoluta protagonista della nuova serie televisiva “Lo scontro“. Il titolo originale, “Beef“, lasciava intendere già di per sé che lo scontro sarebbe ben presto diventato un “macello”, infatti, la parola “beef” si può tradurre come “carne da macello”. Lo showrunner Lee Sung Jin ha così commentato la scelta del titolo:

“Ci sono poche parole o espressioni idiomatiche accattivanti che potrebbero rendere meglio quello che accade tra Danny e Amy. Alcune le abbiamo anche prese in considerazione ma se le avessimo proposte a Netflix probabilmente la serie tv non sarebbe mai nata per quanto erano aggressive e cattive. Una di quelle valutate era “Occhio per occhio” ma forse era fin troppo banale e poco ad effetto!”

Beef – Lo scontro: quando esce e dove vedere la serie televisiva

La serie televisiva “Lo scontro“ sarà disponibile a partire da giovedì 6 aprile in esclusiva sulla piattaforma di streaming Netflix. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento. Per farlo basta iscriversi a Netflix e scegliere tra uno dei piani di abbonamento proposti, da quello più economico a quello premium.