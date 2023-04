Beef – Lo scontro: quando esce la serie televisiva?

Su Netflix è in arrivo una nuova serie televisiva dal titolo “Lo scontro” che promette molto successo. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più e di scoprire insieme la data di uscita.

Beef – Lo scontro: di cosa parla la serie tv su Netflix

“Lo scontro“, il cui titolo originale è “Beef”, è una serie televisiva di genere dark comedy targata A24 e Netflix e ideata dall’attore e regista Sud Coreano Lee Sung Jin, che pare destinata a diventare una delle serie televisive più seguite e amate di questo 2023. “Lo scontro” ha come protagonisti due persone molte diverse tra loro, accecate da una rabbia terribile. Da un lato abbiamo Danny Cho, un muratore autonomo, dall’altro Amy Lau, una importante imprenditrice di piante. I due rimarranno coinvolti in un incidente d’auto causato dalla rabbia al volante e, da quel momento, tra loro inizierà una vera e propria faida. Entrambi vengono sopraffatti da un odio smisurato l’uno nei confronti dell’altro, portandoli a desiderare esclusivamente la vendetta. Se all’inizio la loro faida comincia con infantili tattiche di vendetta, dalla pipì sul pavimento alle cattive recensioni, presto darà sfogo alle loro frustrazioni più represse. Anche le famiglie di Danny e Amy si troveranno loro malgrado coinvolte in questa “guerra” senza precedenti. Amy, infatti, sfogherà la propria frustrazione con il marito, Danny invece con il fratello, per entrambi le due persone più vicine e importanti. Il litigio fra i due farà emergere la loro fragilità interiore, il loro lato umano più vero.

Beef – Lo scontro: il cast

I due protagonisti della serie televisiva “Lo scontro” sono Amy e Danny, interpretati rispettivamente da Ali Wong e Steven Yeun. Ali Wong è una comica, attrice e scrittrice statunitense, conosciuta soprattutto per i suoi speciali stand-up Netflix “Baby Cobra” e “Hard Knock Wife“. Per entrambi ha ricevuto un plauso dalla critica. Per quanto riguarda la recitazione, l’abbiamo vista in film come “Le belve”, “Finché forse non vi separi“, “Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn” e “Onward – Oltre la magia”.

Steven Yeun invece è un attore e doppiature sudcoreano naturalizzato statunitense, conosciuto al pubblico soprattutto per la sua interpretazione di Gleen Rhee nella serie televisiva di grande successo “The Walking Dead“. Nel 2020 inoltre ottiene un plauso dalla critica per la sua interpretazione nel film “Minari“, con la quale si aggiudica una candidatura ai Premi Oscar, divenendo così il primo attore di origini coreane a ricevere una nomination.

Il fratello minore di Danny, Paul, è interpretato dall’attore coreano-americano Young Mazino. Nel cast troviamo anche David Choe, Joseph Lee, Maria Bello, Patty Yasutake, Ashley Park, Justin H. Min e Andreq Santino.

Beef – Lo scontro: quando esce la serie televisiva

La nuova serie televisiva “Lo scontro” uscirà domani, 6 aprile 2023, in esclusiva sulla piattaforma di streaming Netflix. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento. Per farlo basta registrarsi sulla piattaforma e scegliere tra uno degli abbonamenti disponibili, da quello più economico a quello premium. La serie televisiva “Lo scontro” è composta da 10 episodi di circa mezz’ora l’uno.