Che si tratti di viaggiare o anche per tenere in ordine trucchi e creme, le donne possono contare su un accessorio unico nel suo genere. Si tratta del beauty case, un accessorio di bellezza in cui inserire tutto il necessario per prendersi cura di se stesse.

Ecco i migliori modelli e le tendenze del momento.

Beauty case

Sono degli accessori, per la precisione delle borsette molto comode e pratiche in cui potete riporre tutti i vostri trucchi, pennellini per i cosmetici, profumi, creme e anche cosmetici quando partite per un viaggio o le vacanze oppure quando andate in piscina per contenere i prodotti da doccia. I beauty case sono accessori e oggetti indispensabili per ogni donna.

Inoltre, permettono di tenere tutto in ordine con il rischio che nulla si svuoti.

Sono utili per avere sempre a portata di mano le creme per le mani, le lozioni, ecc. Inoltre, potete usarlo in qualsiasi circostanza e occasione. Per quanto riguarda la struttura del beauty case dipende ovviamente dall’uso che intendete farne. Si consiglia di optare per una struttura abbastanza resistente e realizzata in materiali di ottima qualità che permetta di mantenersi con il tempo.

Sono dei prodotti dotati di cerniere e vari scomparti a seconda degli oggetti da porre all’interno. Assicuratevi di optare per un modello che sia impermeabile in modo da non rovinarlo qualora dovesse piovere o nevicare durante le giornate autunnali o invernali. Gli scomparti possono essere diversi, con tasche sia interne che esterne. Ovviamente la scelta dipende dalle esigenze di ogni donna.

Inoltre, deve essere molto pratico, per cui sceglietene uno che sia leggero e poco ingombrante.

Fate in modo che contenga tutti i vostri oggetti in modo che sappiate esattamente dove sono e trovarli non sarà una impresa. Per quanto riguarda gli accessori, la maggior parte sono dotati di uno specchietto per truccarvi o di un gancio d’appendere e risparmiare spazio.

Beauty case: modelli

Diversi i modelli di beauty case che trovate in commercio e, sicuramente tra i tanti, riuscite a trovare quello che più si adatta a voi, al vostro stile e adatto a varie occasioni e momenti.

Dai modelli rigidi o semi rigidi, passando per quelli semplici, a tinta unita oppure in vari colori, da tanti scomparti e cerniere sino alle tipologie con pochissimi accessori, ogni beauty casa viene incontro alle vostre esigenze.

In commercio è possibile distinguere diverse tipologie di beauty case a seconda delle esigenze di ognuno. I beauty case per la casa molto rigidi e capienti, spaziosi e adatti per essere usati in ambito domestico. Si possono usare per riporre prodotti per la cura della pelle o del make up, ma anche accessori quali spazzolino o dentifricio.

Sono salva spazio. Si trovano i beauty case da viaggio perfetti per le vacanze. Sono semi rigidi e molto morbidi. In questo caso, all’interno, oltre ai prodotti succitati poc’anzi, potete riporre medicinali, ma anche creme e tubetti, ecc. Si incastrano molto bene permettendo di avere tutto in ordine, quindi particolarmente adatti per un viaggio di un weekend.

Un altro modello sono i beauty case da borsetta, molto piccoli e perfetti per stare all’interno di una borsa o anche di uno zaino. Non sono molto capienti, ma vanno benissimo per una giornata fuori casa e avere tutto a portata di mano senza cercarlo ogni volta.

Beauty case Amazon

Considerando che il Natale è prossimo, perché non regalare alle amiche o a vostra sorella un beauty case, magari completo di vari accessori e prodotti. Il sito di Amazon mette a disposizione alcune delle migliori tipologie con ottime promozioni e sconti. Nel momento in cui cliccate sulla foto potete verificare le varie promozioni relative al prodotto stesso. Una breve classifica che trovate qui sotto accompagnata da una descrizione vi mostra alcuni dei migliori beauty case tra quelli maggiormente venduti e desiderati dalle utenti della piattaforma.

1)Beauty case da viaggio

Un accessorio perfetto per il viaggio che va benissimo sia per la donna che per l’uomo. Molto capiente e salva spazio. Utile per riporre qualsiasi cosa, compreso anche i gioielli. Realizzata in poliestere, impermeabile. Di ottima fattura e resistente. Ha 4 scomparti, tra cui mini tasca in rete e un’altra trasparente per contenere qualsiasi cosa. Potete anche appenderla. Ha un design pieghevole. In vendita con il 4% e nei colori rosa, viola, nero, verde, azzurro, ecc.

2)Harry Potter gadget beauty case

Per tutti gli amanti del maghetto più famoso al mondo, questo beauty case è l’ideale. Ha un design molto elegante e capiente con stelle dorate assieme al logo di Harry Potter. Molto capiente e in grado di contenere qualsiasi accessorio da viaggio. Di qualità eccellente, durevole. Disponibile nel colore viola. Un prodotto consigliato da Amazon’s Choice.

3)Samsonite global travel accessories

Un beauty case molto particolare per quanto riguarda la struttura e il design, ma in grado di proteggere i vostri effetti personali quando siete in viaggio. Disponibile nel colore nero e rosso. Abbastanza capiente. In vendita con il 24% di sconto.

