Secondo indiscrezioni Beatriz Marino, l’ex fidanzata di Roger Balduino approdata all’Isola dei Famosi, nasconderebbe un insondabile segreto.

Beatriz Marino: il segreto

Dopo che per settimane si è parlato di un presunto segreto inconfessabile di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi, voci simili si sono rincorse anche in merito a Beatriz Marino, l’ex fidanzata di Roger Balduino arrivata in Honduras per un chiarimento tra ex.

Sulla notizia emergeranno ulteriori dettagli? E soprattutto quale sarà il segreto inconfessabile che Beatriz ha portato con sé in Hondurasa?

Beatriz Marino e Roger: la rottura

Beatriz Marino ha sostenuto – al contrario di Roger Balduino – che la sua storia con il naufrago fosse ancora in corso quando lui è approdato al reality show (e ha iniziato una liaison con Estefania Bernal). Balduino in merito alla questione ha dichiarato:

“In che rapporti eravamo dopo esserci lasciati? Esc**amici, em oddio non si dice, allora diciamo amici speciali dai.

Io le voglio tanto bene ancora. Ragazzi sto sudando se mi fate tutte queste domande. L’attrazione fisica c’è sempre, e ho sempre la voglia“.

Beatriz al contrario ha dichiarato che Roger l’avrebbe fortemente delusa: “Io gli voglio bene, ma sono tanto arrabbiata per le cose che ha detto. Si rimangiava tutto e non ammetteva le cose importanti che mi ha detto fino a marzo prima di partire. Io provo tante cose, gli voglio bene dai, c’è molto affetto nei suoi confronti.

Certo che è stato un po’ brutto quello che ho ascoltato. Ad esempio quando ha detto che non era vero amore quello che provava per me, questo non mi è piaciuto“.