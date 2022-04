All’Isola dei Famosi iniziano a rimescolarsi le carte. Nella puntata andata in onda venerdì 22 aprile è giunta in studio Beatriz Marino, ex compagna del naufrago Roger Balduino. La donna durante il suo intervento ha affermato che la storia tra i due non era ancora finita e che anzi, Roger avrebbe scelto ancora lei.

Da lì la proposta di Ilary Blasi di farla partire per l’Honduras: “Vuoi andare a dirglielo in faccia?”, ha chiesto.

L’ex fidanzata di Roger: “La storia non era finita”

Beatriz parlando dell’ex compagno si è detta convinta che non abbia detto la verità: “La storia non era finita. Io non sono una scema, non vengo qua a parlare del mio ex. Stavamo insieme prima di partire”. A Estefania ha invece detto: “Tu non sai niente, come donna non ti sei messa al mio posto, ti manca la sorellanza”.

La naufraga dal canto suo ha precisato che di Roger si fida: “Lei può fare quello che vuole, però un po’ di amor proprio ci vuole, deve andare avanti […] il suo passato a me non interessa e tu fai parte del passato di Roger”, ha dichiarato.

Ilary Blasi: “Vuoi andare a dirglielo in faccia?”

Ad ogni modo dovremo aspettarci tra Beatriz e Roger un confronto. La conduttrice le ha infatti chiesto se sarebbe stata disposta a volare alla volta dell’Isola: “Ti faccio partire per l’Honduras”, ha spiegato Ilary Blasi.

La risposta è stata affermativa. A questo punto ci si chiede: come si evolverà la situazione?