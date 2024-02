Brutta giornata per la cantante e conduttrice televisiva Jo Squillo, che è stata derubata a Roma. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di capire cosa è successo.

Brutta giornata per Jo Squillo: derubata a Roma

Sul suo profilo ufficiale di Instagram, la cantante e conduttrice televisiva Jo Squillo ha raccontato cosa le è successo ieri sera, quando è stata derubata. Si trovava a Roma dopo essere appena tornata da Sanremo, dove ha lavorato come inviata per la trasmissione di Rai 1 “La volta buona“. Jo Squillo ieri sera ha deciso di fermarsi a mangiare in un ristornate vicino agli studi televisivi Dear. Mentre lei era all’interno del ristorante i ladri sono entrati in azione e hanno portato via tutto dal van parcheggiato: la cantante aveva con sé tre valigie. Nel video dove racconta cosa è successo, Jo Squillo esordisce così: “ebbene sì, è capitato anche a me, ovvero la triste avventura di farsi portare via tutto. Tre valigie con la mia storia: canzoni, sentimenti, progetti, abiti memorabili, computer, documenti…Con la speranza che tutto questo possa aiutare qualcuno a vivere meglio.” Nelle valigie c’erano anche carte di credito e contanti, oltre a dei gioielli preziosi che facevano parte della sua vita da oltre 30 anni.

Il racconto di Jo Squillo, vittima di furto a Roma

Come abbiamo appena visto, ieri sera la cantante Jo Squillo è stata vittima di un furto mentre si trovava a Roma, in un ristornate per cena. I ladri hanno svaligiato il van, portando via tutto. E’ stata la stessa Jo Squillo a voler raccontare sul suo profilo ufficiale di Instagram quello che è accaduto con tanto di foto. Ecco cosa ha detto la cantante: “ieri sera a Roma mi hanno portato via tutto, erano più o meno le 20.30. Mi hanno spaccato il vetro della macchina e mi hanno rubato tutte le valigie. Ero in partenza, mi sono fermata a mangiare vicino alla Rai, agli studi Dear. Forse ci hanno tenuti d’occhio. Un pò di leggerezza da parte mia nel lasciare le cose dentro la macchina, o forse la speranza che gli altri non commettano certe cose. Sono sempre fiduciosa nei confronti degli altri: io lascerei anche la porta aperta. Ma no, non si può. E’ un momento difficile, per non parlare dei gioielli preziosi che facevano parte della mia vita da 30 anni. La cosa bella è che non mi è successo niente, stiamo bene. Non è successo niente alla nostra salute. Queste sono cose che feriscono, che fanno male, però si guarda avanti. E’ molto dura. Questo per me è veramente un momento molto difficile perché staccarsi dalle cose alle quali sei affezionata è bruttissimo.” Sotto al post pubblicato su Instagram dalla cantante sono stati davvero tantissimi i messaggi di vicinanza e di sostegno nei suoi confronti dopo la brutta esperienza subita.

