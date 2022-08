Il corpo di una donna è meraviglioso in ogni sua forma e caratteristica; imparare ad allontanarsi dagli stereotipi e, soprattutto, imparare ad accettarsi è uno degli obiettivi principali da porsi per trovare il proprio equilibrio. Ciò non significa che sia sempre semplice e che sia obbligatorio; la libertà di scegliere è sempre, per fortuna, la prima cosa.

Ad ogni modo, però, sappiamo bene che ogni corpo è diverso dall’altro e che può “presentarsi” in forme più o meno caratteristiche. Oggi vedremo due forme in particolare, quella a ovale e quella a diamante: vi dice la star Queen Latifah?

Scopriamo insieme le caratteristiche di queste due body shape e qualche tips per esaltarle al meglio.

Body shape a ovale: le caratteristiche

Una body shape a ovale si riconosce per alcune caratteristiche precise: tendenzialmente coloro che possiedono tale corporatura hanno un seno e un addome abbastanza voluminosi.

Per quanto riguarda le spalle e i fianchi, invece, essi sono di solito allineati, mentre il punto vita risulta circa della stessa larghezza e anche leggermente più evidente.

Come valorizzare la silhouette e quali capi scegliere

Date le caratteristiche principali della body shape a ovale, è sempre molto interessante capire come poterla valorizzare al meglio esaltandone i punti di forza. Anzitutto, sì alle scollature rotonde o a V (esalteranno la sensualità del vostro seno senza rendere l’effetto troppo esplicito); scegliere capi lunghi scollati andrà a slanciare la figura e a creare una linea verticale armonica a tutta la silhouette.

Per raggiungere tale obiettivo, infatti, è consigliabile evitare top oversize o con collo alto o dolcevita e, per quanto riguarda i colori, sarebbe meglio prediligere tinte unite e non trame vistose e super fantasiose.

Per la parte sotto, invece, lo scopo è quello di creare equilibrio e armonia con tutto il resto: provate a scegliere un taglio boot cut o un taglio dritto con una vita medio-alta o alta. In particolare, provate a mettere da parte i jeans extra skinny, quelli a sigaretta o i leggins: in questo modo non andrete a sottolineare le differenze di proporzioni tra parte superiore e parte inferiore e, al contrario, otterrete un effetto lineare e molto equilibrato.

Assolutamente sì ad abiti dritti e a vestiti che lasciano scoperte le spalle; discorso inverso per gli abiti molto attillati e/o molto corti. Infine, le gonne: optate per modelli semplici, dritti e che arrivano a metà coscia (o anche super lunghe) a tinta unita o comunque con colorazioni scure. Per non rischiare di sottolineare i fianchi, cercate di non scegliere modelli a palloncino o modelli molto stretti nel punto vita. Ricordate, l’obiettivo è l’armonia e la giusta proporzione!

La body shape a diamante: come si riconosce?

Molto simile (quasi uguale) al fisico a ovale è il fisico a diamante: opposto alla forma a clessidra, il fisico a diamante si caratterizza principalmente per la quasi assenza del punto vita e fianchi evidentemente più ampi rispetto al busto. Come nel caso della forma a ovale, anche qui sarebbe meglio evitare capi di abbigliamento che tendono a evidenziare le differenze di proporzioni tra la parte superiore del corpo e quella inferiore.

Per tale ragione, dunque, è bene scegliere qualcosa che punti all’esaltazione del punto vita e a lasciare anche scoperte le spalle.

Porte aperte alle tinte unite (cromie neutre o scure vanno benissimo) ed evitate, possibilmente, le fantasie molto extra o, ad esempio, le righe orizzontali che, come sappiamo, tendono ad allargare l’intera figura invece di allungarla.

Il segreto è sempre quello di sperimentare: provate qualcosa tenendo presente i vostri punti di forza e ricordate che dovete sempre sentirvi a proprio agio con quello che indossate. Non importa la taglia del seno, del girovita o i centimetri delle cosce; la cosa più importante rimarrà sempre la consapevolezza di voi stesse.