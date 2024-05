Che cos’è e come funziona l’ombretto per capelli? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Ombretto per capelli: cos’è e come funziona

Ogni mese noi donne dobbiamo fare i conti con la ricrescita, vuoi per l’arrivo dei capelli bianchi, vuoi per la tinta di un colore diverso rispetto alla base naturale. In aiuto a tutte le donne che non sopportano la ricrescita e non vogliono dover andare ogni mese dal parrucchiere, arriva l’ombretto per capelli. Ma, di che cosa si tratta esattamente? Si tratta di un prodotto rivoluzionario che sta davvero spopolando e conquistando tutte coloro che lo provano. Facile e veloce da applicare, economico e dal risultato comunque super. La prima cosa da fare è ovviamente scegliere l’ombretto del colore dei nostri capelli naturali o della tinta che abbiamo scelto. Si tratta di una polvere che va applicata sull’attaccatura dei capelli, dove appunto c’è la ricrescita. Ma non è finita qui, l’ombretto per capelli può essere utilizzato anche per un altro motivo e non solo per nascondere la ricrescita. Se, ad esempio, avete la frangia, potete aggiungere un pò di ombretto per creare volume o per giocare con le sfumature. L’ombretto per capelli non è permanente, quindi non spaventatevi se avete preso un colore sbagliato eccetera, la maggior parte è sì resistente all’acqua ma si elimina senza problemi con lo shampoo. Applicare l’ombretto per capelli è semplicissimo, basta utilizzare l’apposita spugnetta in dotazione e applicare il prodotto poco alla volta sulla zona da coprire. Quindi, se avete la ricrescita e non avete tempo o voglia di correre dal parrucchiere ecco che l’ombretto per capelli può essere la vostra salvezza, soprattutto se avete in programma un’uscita importante e non vi sentite a vostro agio con la ricrescita visibile. Si consiglia soprattutto questo prodotto a chi magari ha una tinta di un colore molto diverso rispetto alla base naturale, dove quindi la ricrescita è molto più marcata.

Ombretto per capelli: quali acquistare

Come abbiamo appena visto, l’ombretto per capelli è un prodotto molto utile per nascondere la ricrescita. Facile e veloce da applicare, è perfetto per tutte coloro che non hanno voglia di correre ogni mese dal parrucchiere. Se vi siete convinte anche voi a provare un ombretto per capelli, vediamo insieme alcuni prodotti che possono fare al caso vostro:

Imperio – Polvere per capelli : sia per uomo che per donna, è un prodotto waterproof che non solo dona maggiore intensità alla chioma, ma va anche a coprire i capelli bianchi o la ricrescita. Lo potete trovare su Amazon al costo di 14,90 euro.

: sia per uomo che per donna, è un prodotto waterproof che non solo dona maggiore intensità alla chioma, ma va anche a coprire i capelli bianchi o la ricrescita. Lo potete trovare su Amazon al costo di Sevich – Linea capelli in polvere : prodotto ottimo per un rapido ritocco alle radici, a lunga durata ma facilmente removibile. Lo potete trovare su Amazon al costo di 8,77 euro.

: prodotto ottimo per un rapido ritocco alle radici, a lunga durata ma facilmente removibile. Lo potete trovare su Amazon al costo di Hair Genetics Root Cover Up: in diverse colorazione è tra i prodotti più acquistati, resiste anche alcuni lavaggi. Lo potete trovare su Amazon a 16,99 euro.

