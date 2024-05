Continua il Festival di Cannes 2024, sul red carpet della settimana giornata ha sfilato la supermodella statunitense Bella Hadid. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sul suo look.

Bella Hadid: i look presentati a Cannes 2024

E’ in corso la 77esima edizione del Festival di Cannes, che vede in Concorso 22 film a contendersi l’ambita Palma d’Oro. Tanti gli ospiti che ogni giorno vediamo sfilare sul red carpet della kermesse cinematografica. Nel corso della settimana giornata del Festival è stata la volta della supermodella statunitense Bella Hadid che ha, come sempre, incantato tutti. Quest’anno Bella ha puntato su un nude look dall’effetto vedo non vedo. In effetti gli abiti trasparenti sono di super tendenza in questo periodo, sta di fatto che la supermodella ha davvero lasciato tutti senza parole. L’abito nude indossato da Bella sul red carpet del Festival di Cannes 2024 è firmato Saint Laurent e fa parte della collezione F/W 2024 2025. Il vestito è caratterizzato da drappeggi lungo la silhouette e da strati in tulle sul décolleté, lasciando così i capezzoli in vista. Al suo arrivo in Costa Azzurra, Bella Hadid ha invece sfoggiato un altro abito, ovvero un mini dress in stile Riviera. Per l’esattezza si tratta di un vestito in stile tank top, sagomato in vita come se fosse un bustier. A completare il look, la supermodella statunitense ha indossato un paio di décolleté di colore rosa ai piedi, e una mini bag in pelle. Insomma, in fatto di stile Bella Hadid non è davvero seconda a nessuna.

Dove acquistare un abito come quello di Bella Hadid

Come abbiamo appena visto, Bella Hadid ha incantato tutti a Cannes 2024, non solamente sul red carpet, dove ha indossato un abito nude dall’effetto vedo non vedo, ma anche in giro per la città francese, sfoggiando un abito corto in stile Riviera. Questo abito è davvero perfetto per l’estate 2024, sexy e super cool. Vediamo insieme dove potete trovare un mini dress simile a quello indossato dalla modella statunitense:

Zara: qui potete trovare il vestito sottoveste corto modellante realizzato in filato con poliammide. Caratterizzato da scollo rotondo e spalline sottili regolabili. E’ disponibile in quattro colori diversi e lo potete avere al prezzo di 29,95 euro.

qui potete trovare il vestito sottoveste corto modellante realizzato in filato con poliammide. Caratterizzato da scollo rotondo e spalline sottili regolabili. E’ disponibile in quattro colori diversi e lo potete avere al prezzo di Luisaviaroma: qui potete trovare il vestito in jersey di Andreaadamo di colore marrone con listini regolabili. Il prezzo di questo vestito è di 89,00 euro.

qui potete trovare il vestito in jersey di Andreaadamo di colore marrone con listini regolabili. Il prezzo di questo vestito è di Zara : ancora da Zara potete trovare delle scarpe simili a quelle indossate da Bella, ovvero le scarpe satinate con tacco e fiocco. Modello a punta e fascetta posteriore con fibbia. Le potete avere al prezzo di 29,95 euro.

: ancora da Zara potete trovare delle scarpe simili a quelle indossate da Bella, ovvero le scarpe satinate con tacco e fiocco. Modello a punta e fascetta posteriore con fibbia. Le potete avere al prezzo di Farfetch: qui infine potete trovare le Mules Maysale di Manolo Blahnik, a punta, di colore rosa, con apertura sul retro. Il prezzo di queste scarpe è di 725 euro.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Festival di Cannes 2024: il look di Meryl Streep sul red carpet

Festival di Cannes 2024: tutti i look più belli visti sul red carpet