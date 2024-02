Emma e Tedua sono stati visti entrare nella stessa stanza d’albergo. I fan già sognano una storia tra i due. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Sanremo 2024, Emma e Tedua nella stessa stanza d’albergo

Il Festival di Sanremo 2024 è finito da qualche giorno ma non si smette di parlarne. Al centro del gossip adesso c’è Emma Marrone, che pare essersi avvicinata in modo particolare al rapper Tedua. Emma, recentemente aveva detto le seguenti parole riguardo al rapper nel corso di una intervista: “L’ultima ricerca che ho fatto si Instagram è su Tedua, giuro Perché l’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri, nel senso che ho detto: ‘mamma mia, che bono’. E’ piccolo, sono troppo grande io, forse, però mi sono innamorata, lo ammetto.” La dichiarazione di Emma a Fanpage ha colto Tedua di sorpresa, tanto che il giovane ha voluto fare subito una storia su Instagram taggando proprio la Marrone. Mara Venier, a “Domenica In“, non si è quindi fatta scappare l’occasione di sondare il terreno, dicendo le seguenti parole a Emma: “ti trovo molto diversa, molto serena, un’altra persona dalla Emma che ho incontrato tempo fa. Ti trovo bellissima. Hai fatto incontri carini? Secondo me sì ma non lo vuole dire.” La cantante è rimasta in silenzio ma i rumors ormai impazzano. Sono state infatti inviate due segnalazioni all’esperta di gossip Deianira Marzano, la prima: “sono stata alla festa di Spotify, ho visto Tedua conteso tra Emma e la ballerina bionda della scorsa edizione di Amici”. L’altra segnalazione invece diceva che: “mi hanno detto che hanno visto Emma e Tedua in hotel entrare nella stessa stanza.” Deianira Marzano a questa seconda segnalazione ha detto che la fonte è seria, proprio per questo potrebbe davvero essere la verità. Insomma sarà l’inizio di un nuovo flirt oppure sono solo voci? Per il momento nessuno dei due diretti interessati ha detto nulla a riguardo, staremo a vedere e, come si dice, se sono rose fioriranno.

Tedua, chi è il rapper?

Nelle ultime ore, come abbiamo appena visto, impazza il gossip circa un presunto flirt tra Emma Marrone e Tedua. Per ora non c’è niente di sicuro, ma i fan sognano una storia d’amore tra loro. Tedua è un rapper, è nato a Genova nel 1994, ha quindi 30 anni, ed è molto amato soprattutto dalla Gen Z. Il suo vero nome è Mario Molinari e all’età di 13 anni ha cominciato ad avvicinarsi al mondo della musica, allora scelse il nome di Incubo. Lo stile musicale di Tedua si accosta alla drill, ovvero quel genere musicale che deriva dalla musica trap. Più volte ha detto che si ispira al rapper italiano Dargen D’Amico. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi a oltre 1 milione di follower.

