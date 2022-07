Prova costume superata per Barbara d’Urso e social in pieno delirio di approvazione per un fisico pressoché perfetto. A 65 anni la regina di Canale 5 pubblica le sue foto su Instagram ed ottiene il successo che deriva direttamente dal suo strepitoso stato di forma.

E quel fisico perfetto Barbara lo ha mostrato su Instagram senza filtri.

Prova costume superata per Barbara

Sono giorni di calura assoluta e per combattere l’afa la D’Urso si getta in piscina per rinfrescarsi e poi posta alcuni scatti sul suo profilo. Il bikini è impeccabile e con esso il sorriso ed il posto a corredo di quegli scatti: “Ed il sole brucia ancora…..”. Barbara D’Urso non ha mai cessato di prestare attenzione assoluta ad alimentazione e forma fisica in generale: fa sport, non eccede e questo le ha permesso di postare sempre scatti impeccabili dove mette in mostra il suo fisico e manda in visibilio fan e follower, come già nell’estate del 2021.

E sotto al suo immancabile hashtag #colcuore è arrivata una vera pioggia (almeno quella, in questi tempi siccitosi) di commenti sotto il suo post da parte dei follower. Post come quello di un utente social che ha scritto: “La regina dell’estate, una della della bellezza, un fisico da 30enne“. Come dargli torto a guardare quegli splendidi scatti?