Ballando con le Stelle 2023, Milly Carlucci è scatenata: concorrenti, primi bocciati e provinati

Scopriamo insieme tutte le novità sui concorrenti di Ballando con le Stelle 2023. Milly Carlucci è scatenata per questa nuova edizione, e sono già emersi i nomi dei primi personaggi provinati e bocciati.

Ballando con le Stelle 2023, Milly Carlucci è scatenata: i cambiamenti nella giuria

Mancano pochissimi mesi dall’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle e continuano ad aumentare le indiscrezioni riguardo il nuovo cast scelto da Milly Carlucci. La conduttrice è decisamente scatenata ed è pronta per questa nuova edizione che sarà sicuramente ricca di colpi di scena e di sorprese. Secondo gli ultimi rumors, tra le new entry potrebbe anche esserci l’ex conduttore de Le Iene, ovvero Teo Mammucari, che sembrerebbe essere in trattativa per un posto nella giuria del talent show. Teo Mammucari ha lasciato anche il suo ruolo nella giuria di Tu si que vales, per cui è probabile che sia in cerca di un nuovo ruolo per questa nuova edizione televisiva. Sicuramente sarebbe una presenza di grande rilievo, che porterebbe una ventata di aria fresca e di divertimento nel talent show. Il dettaglio su cui si sono soffermati moltissimo i fan è il fatto che tra Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli non scorrerebbe buon sangue, per cui potrebbero esserci scintille se lei dovesse rimanere all’interno della giuria. Continuando a parlare della giuria, ci sarebbero altri rumors che potrebbero vedere fuori dalla trasmissione Selvaggia Lucarelli, che così non avrebbe modo di scontrarsi con Teo Mammucari. Al suo posto potrebbe arrivare Sonia Bruganelli, reduce dal ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia, riferendo di una presunta pressione da parte dell’ex di Paolo Bonolis per sbarcare nel dancing show di Rai 1. La sostituzione però pare che non sarebbe gradita alla conduttrice del programma, Milly Carlucci, che si sta occupando anche del cast della trasmissione televisiva.



Ballando con le Stelle 2023, Milly Carlucci è scatenata: concorrenti, primi bocciati e provinati

Le altre voci che circolano sul web riguardano invece i concorrenti che potrebbero salire sulla pista da ballo del programma televisivo. Secondo Dagospia, la conduttrice Simona Ventura e lo chef pluristellato Bruno Barbieri potrebbero scendere in pista e mettersi alla prova con tanti stili di danza diversi. Al momento nulla è stato ancora confermato. Le ultime indiscrezioni riportano anche che tra i concorrenti in trattativa ci siano stati anche Karma B e il pasticcere di Bake Off Italia Damiano Carrara. Questi due, però, sarebbero stati bocciati. In precedenza si era parlato anche di un provino del giornalista Antonio Caprarica. Per il momento queste sono le uniche indiscrezioni che sono trapelate sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma con il passare del tempo sicuramente emergeranno nuovi nomi. Quest’anno Milly Carlucci sembra essere sempre più decisa a dar vita ad uno spettacolo che sarà in grado di conquistare il pubblico.