Quando inizia Ballando con le stelle 2023? Cast e giuria

Ballando con le stelle è pronto a tornare con una nuova edizione tutta da scoprire. Si inizia già a parlare di possibili nuovi concorrenti e della nuova giuria, dopo le polemiche di quest’anno.

Ballando con le stelle 2023-2024: quando inizia e i primi nomi del nuovo cast



L’estate deve ancora iniziare, il periodo in cui i programmi televisivi che siamo abituati a vedere durante l’anno vanno in pausa per dare spazio a nuovi programmi più adatti alla stagione e al tipo di pubblico che guarda i canali durante l’estate. A settembre, però, torneranno a farci compagnia quei programmi televisivi che tantissime persone amano e seguono da anni, per una nuova stagione con un palinsesto tutto da scoprire. Uno di questi programmi è sicuramente Ballando con le stelle, che nel corso degli anni è diventato uno dei punti fermi della Rai. Un programma condotto da Milly Carlucci, dedicato alla danza e al ballo, che ha ormai conquistato il pubblico, che non perde neanche un’edizione. Ora questo amatissimo dance show sta scaldando i motori, in attesa di una nuova edizione tutta da scoprire. Nella scorsa edizione non sono mancate le polemiche, non solo per i concorrenti in gara, ma anche, e soprattutto, per la giuria. Ad attirare la maggior parte delle polemiche è stata senza dubbio Selvaggia Lucarelli, tanto che si è parlato di una possibile sostituzione. Per il momento la diretta interessata, così come la conduttrice, non si sono esposte a riguardo. I fan della trasmissione iniziano a chiedersi anche chi potrebbe far parte del cast della nuova edizione. Ad anticipare qualche nome che potrebbe realmente entrare a far parte del cast della nuova edizione, è stato Dagospia. Tra questi nomi troviamo Wanda Nara, Marcell Jacobs e Antonio Caprarica.

Ballando con le stelle 2023-2024: la giuria della nuova edizione



La nuova edizione di Ballando con le stelle potrebbe sorprendere tutti. Si è già parlato in diverse occasioni di una vera e propria rivoluzione nella giuria. La presenza di Selvaggia Lucarelli ha avuto un punto interrogativo per diverso tempo. E mentre iniziano a trapelare i primi nomi che potrebbero essere in trattative per entrare a far parte del cast, si inizia a parlare anche dei nomi dei possibili giurati. Secondo Dagospia, in realtà potrebbe esserci una conferma in blocco, a differenza di quanto si è sospettato negli ultimi tempi, dopo le tante polemiche che hanno coinvolto in modo particolare Selvaggia Lucarelli. Nella prossima edizione la giuria potrebbe essere nuovamente composta da Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. Una scelta che potrebbe essere stata presa dalla trasmissione, ma non è detto che venga poi confermata dai diretti interessati. Selvaggia Lucarelli si è sempre riservata la possibilità di non proseguire la sua esperienza a Ballando con le stelle, viste le difficoltà evidenti riscontrate durante l’anno passato. Per il momento non sappiamo ancora quando inizierà la nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci, ma sicuramente ci sarà una nuova edizione ricca di colpi di scena.