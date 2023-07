Selvaggia Lucarelli e Milly Carlucci: a Ballando con le Stelle, quest’anno, è tutto un susseguirsi di battute social al vetriolo: infatti, sembra proprio che la celebre giudice ed opinionista TV, nonostante le sue aspettative, non sia stata riconfermata nel suo ruolo nel celebre format RAI. Vediamo dunque insieme cosa è successo.

Selvaggia Lucarelli e le frecciatine di Milly Carlucci su Ballando con le Stelle 2023

Per Selvaggia Lucarelli sarà un addio a Ballando con le Stelle? Il programma, che vede sfidarsi coppie di vip e personaggi famosi, su coreografie complesse e passi di danza davvero spettacolari, sembra aprirsi con diverse polemiche per la nuova stagione 2023: sono moltissime le frecciatine social che la nota giudice del format di successo di RAI1, avrebbe scambiato con Milly Carlucci, la storica conduttrice di Ballando.

“Se è stata riconfermata o meno, questo è tutto da vedere” Risponde la Carlucci alle domande dei giornalisti sulla Lucarelli. Lei, per tutta risposta, alle rimostranze dei suoi followers su instagram, in merito alla sua presenza non riconfermata, avrebbe sfoderato uno dei suoi meme più riusciti ” Hai un bidone dell’immondizia al posto del cuore!”. Che le parole siano indirizzate proprio alla Carlucci, vi sono ben pochi dubbi. Affilate dunque le unghie, le due famose show girl sembrano pronte per una battaglia mediatica vera e propria.

Ballando con le Stelle: un format storico RAI

Davvero longevo e molto seguito, Ballando con le Stelle è un format RAI, in onda su RAI1 dal 2005: in tutti questi anni, il programma è sempre stato condotto da Milly Carlucci, ormai volto storico e parte integrante della storia di Ballando. Al suo fianco, di supporto, il presentatore Paolo Belli.

Per adesso, dato che il cast dei giudici, così come quello dei maestri, non è ancora stato smentito, sembrerebbero riconfermate le poltrone per Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Dubbi, come abbiamo visto, sono stati sollevati solo sulla presenza di quest’ultima.

Una forte indiscrezione, invece, vorrebbe la presenza, nel cast dei ballerini, di Barbara D’Urso: la nota presentatrice di Pomeriggio5 e Domenica Live, infatti, ha subito un inesorabile declino negli ultimi due anni. I suoi modi stucchevoli ed esagerati, alla lunga hanno stancato il grande pubblico. Che la show girl si stia preparando per lasciare Mediaset ed approdare in RAI?

Chi è Selvaggia Lucarelli?

Classe 1974, Selvaggia Lucarelli è una giornalista e opinionista TV davvero apprezzata e nota per la sua grande schiettezza e sincerità: presente come giudice del programma Ballando con le Stelle dal 2016, si è affiancata a Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni, andando a costituire la squadra storica dei giudici, in questo noto ed apprezzato format sulla danza. Selvaggia non sembrerebbe, ad ogni modo, essere l’unica show girl a dover salutare la RAI, o quantomeno un programma storico.

Selvaggia Lucarelli, però, è impegnata anche su altri fronti artistici: infatti è anche scrittrice, e soprattutto nota speaker radiofonica (conduttrice di un programma mattutino in onda su Radio Capital). Inoltre, sembra anche essere sempre molto attiva e presente su social come instagram e twitter.

Sarà presente la bella Lucarelli a Ballando con le Stelle 2023? Scopriremo la verità il 21 ottobre, quando andrà in onda la prima puntata del programma in prima serata!