Una coppia sarà ripescata e potrà giocarsi il titolo con le sei qualificate nelle semifinali. Ci saranno due ballerini per una notte.

Dopo le 2 settimane di pausa dovuta al Mondiale di calcio 2022, sabato 17 dicembre alle ore 20.35 torna su Rai 1 Ballando con le stelle con la prima finale. Cosa succederà nella puntata?

I ripescaggi nella prima finale di Ballando con le stelle

Sette coppie si giocheranno la vittoria della 17esima edizione dell’amatissimo programma. Sei si sono qualificate nelle semifinali: Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Gabriel Garko e Giada Lini, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu e Alessandro Egger e Tove Villfor.

A queste, si aggiungerà un’altra coppia, che sarà ripescata proprio nella prima finale. A scendere in pista rientrare in corsa per il titolo saranno Marta Flavi e Simone Arena, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Paola Barale e Roly Maden, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina e Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.

Due i ballerini per una notte

Due momenti saranno dedicati ai ballerini per una notte. A esibirsi saranno i protagonisti della fiction di Rai 1 Il paradiso delle signore, in una coreografia di gruppo, e l’attrice Francesca Chillemi, reduce dalla serie di Canale 5 Viola come il mare.

“Nuovo infortunio per Garko, ma ci sarà”

“Questo programma è un grande romanzo a capitoli. Ieri durante l’allenamento il nostro amatissimo Gabriel Garko ha subito un infortunio“, ha annunciato Milly Carlucci giovedì 15 dicembre in un video pubblicato sui profili social di Ballando con le stelle.

Garko si era già infortunato al tendine di una spalla e per questo nella maggior parte delle puntate ha ballato con un tutore, sia prima sia dopo l’operazione.

“Il suo stato d’animo è combattivo come sempre. Ci sarà nelle modalità in cui riuscirà ad essere in pista“, ha chiarito Carlucci.

“Se vinco? Mi presento in bikini”

“Se vinco, mi presento in bikini”, ha dichiarato Iva Zanicchi, intervistata da Alberto Matano durante La vita in diretta. “Il mio fisico tiene. E se non tiene, gli darò una stirata”, ha aggiunto la cantante.