Ballando con le Stelle edizione 2021 è iniziato sabato 16 ottobre. Milly Carlucci ha presentato le coppie che partecipano quest’anno alla trasmissione e che, come sempre, sono formate da ballerini professionisti che accompagnano e seguono dei VIP. Tra i VIP che partecipano quest’anno a questo format di grande successo e molto seguito dal pubblico a casa, c’è l’ex calciatore Fabio Galante.

La ballerina in coppia con lui è Giada Lini che partecipa a Ballando con le Stelle per la prima volta.

Chi è Giada Lini

Di Giada Lini sappiamo che è nata a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. La passione per la danza le è stata trasmessa dai suoi genitori, che sono anche loro ballerini e proprio nella loro importante scuola di ballo, la International Dance Bassano, Giada Lini ha mosso – è davvero il caso di dire – i suoi primi passi!

Il suo percorso professionale ha seguito le tappe consuete, quindi ha iniziato a partecipare a gare e competizioni di ballo latino-americano con sempre crescente successo.

Tra queste c’è anche il prestigioso Latin Show Dance che si svolge in Cina e in cui Giada Lini è stata finalista.

Una tappa molto importante nella sua carriera è stata la partecipazione come insegnante, nel 2014, alla scuola di Amici di Maria De Filippi.

Nel 2018, invece, ha preso parte, come ballerina professionista e in coppia con un VIP, a Strictly Come Dancing, ossia il format inglese da cui ha preso ispirazione lo stesso Ballando con le Stelle.

La vita privata di Giada Lini

Della sua vita privata sappiamo che Giada è fidanzata da molti anni con Graziano Di Prima, anche lui ballerino, con cui, quindi, condivide vita e lavoro.

I due si sono conosciuti alla scuola di Amici, dove lei era insegnante di ballo e lui allievo. Insieme hanno partecipato allo spettacolo di danza internazionale Burn the Floor e, poi, a Strictly Come Dancing.

Il look di Giada Lini

Giada Lini ha un profilo Instagram seguito da oltre 15 mila followers e in cui pubblica molte foto sia di momenti della sua vita privata che di lavoro.

Viso espressivo e sorridente, occhi chiari e capelli biondi lunghi, con cui ama cambiare pettinatura, Giada ha un look che valorizza sempre il suo fisico. Ama, quindi, indossare abiti aderenti e con scollature, ma anche capi di abbigliamento più sbarazzini e casual, mini-abiti con anfibi, shorts in jeans e altro.

Per quanto riguarda il suo make-up, dalle foto pubblicate si nota che non ama un trucco troppo pesante, però non rinuncia mai a sottolineare il colore dei suoi occhi che mette sempre in primissimo piano.