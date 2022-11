Il sesto appuntamento dell’edizione 2022 di Ballando con le Stelle andrà in onda nella prima serata di sabato 12 novembre. Ecco alcune anticipazioni sulla nuova puntata dell’amatissimo show di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle: cosa succederà nella sesta puntata?

Un nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle andrà in onda nella serata di sabato 12 novembre 2022, a partire dalle ore 20.35, su Rai 1.

Nel corso della quinta puntata è stata eliminata la coppia formata da Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, le coppie rimaste in gara dovranno dunque sfidarsi per salvarsi da una nuova eliminazione, che quasi certamente ci sarà anche in questa nuova puntata.

Nella puntata del 12 novembre, ci sarà spazio anche per il torneo “Ballando con Te”, in quest’occasione due talentuosi ballerini si sfideranno e saranno giudicati dal pubblico.

Ballando con le Stelle, chi è l’ospite della puntata del 12 novembre 2022?

La “ballerina per una notte” della puntata di sabato 12 novembre 2022, sarà l’amatissima attrice Giovanna Ralli, che dovrà scendere in pista con un’esibizione di danza e al termine della stessa dovrà sottoporsi al giudizio della giuria di Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, chi sono i concorrenti rimasti in gara?

Sono due le coppie di concorrenti che al momento sono state eliminate da “Ballando con le Stelle”, si tratta di quelle composte da Marta Flavi- Simone Arena e da Giampiero Mughini-Veera Kinnunen, che avranno comunque la possibilità di rientrare in gara grazie all’attesissimo ripescaggio.

Dunque, ecco quali concorrenti restano ancora in gara e si esibiranno nella serata di sabato 12 novembre 2022: Iva Zanicchi, Paola Barale, Luisella Costamagna, Rosanna Banfi, Ema Stokholma, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Dario Cassini, Alex Di Giorgio, Lorenzo Biagiarelli e Alessandro Egger.