Cosa è successo tra Pasquale La Rocca e Luisella Costamagna? Secondo i beninformati, dopo l’ultima esibizione a Ballando con le Stelle, il ballerino professionista si sarebbe infuriato con la sua partner.

Ballando: è lite tra Pasquale e Luisella?

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca e Luisella Costamagna non si sarebbero dovuti esibire a causa di un infortunio di lei.

I due, arrivati in studio, si sono lasciati convincere dai presenti e hanno improvvisato una coreografia. Al termine della performance, il ballerino professionista ha mollato la partner, lasciandola da sola nell’angolo dedicato alle interviste. Tutto qui? Ovvio che no. Luisella si è presentata da sola anche nel programma Oggi è un altro giorno.

Le dichiarazioni di Luisella a Oggi è un altro giorno

“Ma dov’è Pasquale?“, ha chiesto Serena Bortone a Luisella.

La Costamagna, scherzando, ha replicato: “Sabato mi ha detto che andava a comprare delle sigarette…“. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, non contenta della risposta della sua ospite, ha insistito, chiedendole come mai a Ballando è rimasta da sola durante le interviste. La concorrente dello show danzante di Rai1 ha preferito continuare ad usare l’ironia: “Mi si è ritirato il ballerino“.

La replica di Pasquale La Rocca

Pasquale, in tutto ciò, avrebbe dovuto essere anche a Oggi è un altro giorno, ma non si è fatto vedere.

Possibile, quindi, che tra i due ci sia stata una lite? Per mettere a tacere il chiacchiericcio, La Rocca ha rotto il silenzio su Instagram. Il ballerino professionista ha dichiarato:

“Volevo chiarire per tutti quelli che mi stanno chiedendo. Oggi non ero presente con Luisella a Oggi è un altro giorno, in quanto ho ricevuto questa mattina una comunicazione direttamente dalla redazione”.

A corredo della sua comunicazione, ha aggiunto il messaggio ricevuto dalla produzione di Oggi è un altro giorno. Si legge: “Buongiorno Pasquale, sono Eliana della redazione di Oggi è un altro giorno. Per cambi di contenuti scaletta la sua partecipazione prevista per oggi non è confermata. Grazie, mi scuso per il contrattempo“.