Giampiero Mughini, chi è: vita privata e carriera

Giampiero Mughini, famoso giornalista, scrittore e personaggio televisivo di 81 anni, è pronto per una nuova avventura a Ballando con le Stelle.

Giampiero Mughini: la sua vita privata

Giampiero Mughini è un famoso giornalista, scrittore e personaggio televisivo. Conosciuto per le sue apparizioni televisive in diversi programmi, ha pubblicato 43 libri ed è apparso anche in 5 film.

Sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2022, condotto da Milly Carlucci. Giampiero Mughini è nato a Catania il 16 aprile 1941. Nel 1963 ha fondato la rivista Giovane Critica, di impronta di sinistra, e si è laureato in Lingue e letterature moderne alla Sapienza di Roma. Ha iniziato la carriera nel giornalismo con il quotidiano Paese Sera, per poi fondare Il Manifesto e diventare uno dei più famosi giornalisti esponenti della corrente di sinistra.

Negli anni Ottanta di è distaccato dalla politica di sinistra e si è dedicato alla scrittura di libri e all’attività televisiva. Ha scritto 43 libri e ha partecipato a numerosi programmi, da Ieri, Goggi e domani, a Maurizio Costanzo Show, fino a diventare ospite fisso di Controcampo. Mughini vive a Roma con la moglie, la costumista Michela Pandolfi, e il cagnolino di nome Bibi, ed è anche un opinionista fisso di Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, Estate in diretta e Stasera Italia.

Nel 2006 ha subito un intervento a causa di un tumore alla prostata, di cui ha parlato nel 2008. È un grande tifoso della Juventus, a cui ha dedicato ben tre libri, e fa parte dell’associazione Nessuno tocchi Caino, contro la pena di morte. Ha un profilo Instagram con quasi 1700 followers in cui condivide soprattutto foto che lo vedono impegnato come opinionista nelle trasmissioni televisive.

Giampiero Mughini: la sua carriera

Dopo essersi diplomato al liceo classico di Catania, si è laureato alla Facoltà di Lingue e letterature straniere della Sapienza di Roma. Nel 1963 ha fondato la rivista Giovane Critica e nel 1969 il periodico Il Manifesto, da cui si è dissociato dopo tre mesi per incompatibilità. È diventato responsabile di Lotta Continua e ha partecipato ai film di Nanni Moretti, Ecce Bombo nel 1978 e Sogni d’oro nel 1981. Ha scritto ben 43 libri, tra cui “Dizionario sentimentale“, nel 1992, “Il manifesto pubblicitario italiano. Da Dudovich a Depero” nel 1997, “Un secolo d’amore. Arte, bellezza e desiderio da Picasso a Marilyn” nel 1999, “Un sogno chiamato Juventus. Cento anni di eroi e vittorie bianconere” nel 2003, “La Sicilia negli occhi” nel 2004, “E la donna creò l’uomo. Lettera d’amore a BB” nel 2006, “Juve. Il sogno che continua” nel 2008, “Addio, gran secolo dei nostri vent’anni” nel 2012, “La stanza dei libri. Come vivere felici senza Facebook Instagram e followers” nel 2016, “Sempre una gran Signora. Lettera d’amore alla nuova Juventus” nel 2017, e “Il Muggenheim. Quel che resta di una vita” nel 2022. Nel 2007 è stato radiato dall’Ordine dei giornalisti del Lazio ed è diventato giornalista freelance. È noto per le sue tante apparizioni televisive e per essere ospite fisso di diversi programmi. Ora è pronto per la nuova avventura a Ballando con le Stelle.