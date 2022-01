Sentite il bisogno di aggiungere colore ai vostri capelli ma non volete esagerare? Provate il balayage rosa, perfetto tanto per le chiome bionde quanto per le chiome castane. Ecco per voi qualche bellissimo esempio scovato sul web da cui prendere ispirazione!

Balayage rosa, come si fa: le tonalità pastello

Il balayage rosa pastello è la scelta perfetta se si hanno i capelli abbastanza chiari oppure molto decolorati. Si tratta di uno di quei casi in cui basta davvero un tocco di colore per donare personalità al vostro look!

Come dicevamo, se per i capelli più chiari non si pone alcun problema con le tonalità pastello, per essere sicure che il balayage si noti su quelli più scuri bisogna prima passare dalla decolorazione. Ma il contrasto che si andrà a creare sarà davvero d’effetto!

Le sfumature più calde

C’è chi poi preferisce i balayage rosa realizzati con le sfumature più calde del colore. Quelle più gettonate sono le shade pesca o comunque quelle leggermente aranciate, perfette per richiamare il tramonto estivo.

Questa è la tonalità perfetta anche per chi ha i capelli castano chiaro o biondo cenere, perché il distacco tra il colore naturale e la tinta rosa sembra quasi essere una sfumatura naturale.

Dal rosa shocking alle sfumature più scure

Per le più coraggiose tra di voi ecco un balayage sui toni del rosa shocking. Una scelta un po’ più impegnativa certo, che fa anche molto pop star anni ’80, ma che sicuramente non vi farà passare inosservate!

Bellissime anche le sfumature più scure, quasi sul viola. Sui capelli biondi darà quel simpatico effetto “pucciati nella tempera” e si noteranno anche sui capelli castani, senza aver bisogno della decolorazione o comunque adottandone una a pochi volumi.

La tecnica

Ma cos’è e come si fa il balayage? Di base si tratta di una tecnica di schiaritura con un effetto sfumato e naturale, senza quindi stacchi troppo netti tra radici e lunghezze, che rischierebbero di dare un antiestetico effetto ricrescita.

Il balayage si può quindi fare con colori considerati “naturali”, come il biondo, il castano e il nero corvino, ma assolutamente da provare è quello realizzato con il rosa, che donerà al vostro look un aspetto a volte romantico e a volte rock, a seconda della sfumatura scelta.

Il primo step per ottenere un perfetto balayage rosa, in caso di capelli più scuri, sarà la decolorazione a 10 volumi, ovvero un biondo platino. Bisognerà eliminare i riflessi dorati dai capelli, che potrebbero far variare il colore, cosa non necessaria se invece si desidera una tonalità più calda di rosa. È un colore che ha bisogno di tanta manutenzione, per questo una volta realizzato dovrete aggiungere alla vostra haircare routine shampoo appositi e tonalizzanti.

Il balayage comunque non è una tecnica così semplice da replicare, soprattutto se avete bisogno di una decolorazione, il consiglio che vi diamo quindi è quello di affidare la vostra chioma alle mani del vostro parrucchiere di fiducia, che saprà sicuramente come procedere evitando eventuali danni.