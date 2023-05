Avrei dovuto dirtelo un milione di volte, nuova serie Tv: dove vederla?

Oggi, 12 maggio 2023, esce una nuova serie televisiva giapponese dal titolo “Avrei dovuto dirtelo un milione di volte“. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, dove è possibile vedere questa nuova serie Tv giapponese.

Avrei dovuto dirtelo un milione di volte: la trama della serie televisiva giapponese

“Avrei dovuto dirtelo un milione di volte” è una serie televisiva giapponese, la cui sceneggiatura è stata scritta da Naoko Adachi, mentre alla regia troviamo Atsushi Watanabe, Juntaro Furubayaschi, Daisuke Yamamuro e Fuminori Kaneko. La serie Tv è di genere romantico dalle velature fantasy e con uno sfondo giallo. Al centro della serie c’è una storia d’amore, dove il destino sembra farsi beffa dei sentimenti di tre persone. Yui Soma è una giovane parrucchiera, un giorno incontra Naoki, suo compagno di scuola alle medie, che non vedeva da allora. Dopo poco però Naoki scompare, Yui decide così di andare alla polizia per denunciarne la scomparsa e lì incontra il detective Yuzuro Uozumi. Mentre sta indagando su un caso di omicidio di una donna, il detective continua a vedere il fantasma di Naoki. Come se non bastasse sembra proprio che Yuzuro sia l’unico che riesce a vederlo. Tra lui e Naoki si crea così un legame davvero strano, dove ad esempio vediamo Naoki, che era un eccellente chef, entrare nel corpo di Yuzuro e cucinare così un piatto incredibile per Yui. Ma, cosa sarà successo a Naoki? Perché solo Yuzuro riesce a vedere il suo fantasma? Cosa succederà tra Yuzuro, Naoki e Yui? Per rispondere a tutte queste domande non resta che iniziare a vedere questa nuova serie televisiva giapponese, che ha tutte le premesse per piacere molto al pubblico.

Avrei dovuto dirtelo un milione di volte: il cast della serie televisiva giapponese

L’attrice giapponese Mao Inoue è colei che nella serie televisiva “Avrei dovuto dirtelo un milione di volte” interpreta la parrucchiera Yui Soma, mentre Naoki è interpretato dal youtuber giapponese Takeu Sako. A vestire i panni del detective Yuzuro Uozumi, ovvero l’unico che riesce a vedere il fantasma di Naoki, troviamo l’attore giapponese Kenichi Matsuyama, che abbiamo visto recitare in passato nel ruolo di Elle nei tre film “Death Note“.

Nel cast della serie Tv giapponese troviamo anche:

Shim Eun-Kyung è Song Ya-Young

è Song Ya-Young Toshiyuki Itakura è Masamichi Higuchi

è Masamichi Higuchi Shota Shunputei è Masaru Hirota

è Masaru Hirota Ichika Sakura è Mikiko Hirota

è Mikiko Hirota YosiYosi Arakawa è Eisuke Ikezawa

Avrei dovuto dirtelo un milione di volte: dove vedere la serie televisiva giapponese

La prima stagione della serie televisiva giapponese “Avrei dovuto dirtelo un milione di volte” è disponibile a partire da oggi, venerdì 12 maggio 2023, in esclusiva sulla piattaforma di streaming Netflix, dove potete vedere anche il trailer ufficiale. La prima stagione della serie Tv è composta da 10 episodi di una durata di circa 54 minuti ciascuno. Se siete già abbonati a Netflix non dovete far altro che accedere e iniziare a guardare questa nuova serie televisiva giapponese, se invece non siete ancora abbonati dovete per prima cosa iscrivervi a Netflix, poi scegliere uno tra i piani di abbonamento disponibili, da quello più economico a quello premium.