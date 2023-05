Avrei dovuto dirtelo un milione di volte, serie Tv su Netflix: quanti episodi sono?

Sulla piattaforma di streaming Netflix è in arrivo la nuova serie televisiva giapponese, di genere romantico con velature fantasy e uno sfondo giallo, dal titolo “Avrei dovuto dirtelo un milione di volte”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire da quanti episodi è formata questa nuova serie Tv.

Avrei dovuto dirtelo un milione di volte: di cosa parla la serie televisiva

Oggi, 12 maggio 2023, su Netflix esce una nuova serie televisiva, il cui titolo è “Avrei dovuto dirtelo un milione di volte“. La serie Tv è giapponese ed è di genere romantico con venature fantasy e uno sfondo giallo. La sceneggiatura della serie è stata affidata a Naoko Adachi, mentre alla regia troviamo Atsushi Watanabe, Juntaro Furubayashi, Daisuke Yamamuro e Fuminori Kaneko. Ma, di cosa parla la serie “Avrei dovuto dirtelo un milione di volte”? Yui Soma è un parrucchiera, un giorno incontra Naoki, che non vede dai tempi delle scuole medie. Un giorno però Naoki scompare, così Yui si rivolge alla polizia dove conosce il detective Yuzuro Uozumi. Durante le indagini relative all’omicidio di un’altra donna, Yuzuro comincia a vedere il fantasma di Naoki, accorgendosi poi che lui è l’unico che riesce a vederlo. In questo modo si crea uno strano legame tra Naoki e Yuzuro. Naoki, che era uno chef straordinario, entrerà per esempio nel corpo di Yuzuro riuscendo a preparare un fantastico piatto per Yui. Ma, cosa è successo realmente a Naoki? Perché Yuzuro vede il suo fantasma? Per rispondere a queste domande non resta altro che iniziare a vedere la nuova serie televisiva giapponese.

Avrei dovuto dirtelo un milione di volte: il cast della serie televisiva

Nella nuova serie televisiva giapponese “Avrei dovuto dirtelo un milione di volte” troviamo, nei panni di Yui Soma, l’attrice giapponese Mao Inoue, molto popolare in Giappone. Il detective Yuzuro Uozumi è interpretato dall’attore giapponese Kenichi Matsuyama, divenuto famoso anche in occidente per i film “Detah Note – Il film”, “Death Note – Il film – L’ultimo nome” e “Death Note – Il film – Illumina il nuovo mondo”. Naoki è invece intrepretato dall’attore e cantante giapponese Takeru Satoh. Nel cast troviamo anche: Shim Eun-Kyung nei panni di Song Ya-Young, Toshiyuki Itakura che interpreta Masamichi Higuchi, Shota Shunputei nei panni di Masaru Hirota, Ichika Sakura nelle vesti di Mikiko Hirota e YosiYosi Arakawa che interpreta Eisuke Ikezawa.

Avrei dovuto dirtelo un milione di volte: quando esce e quanti episodi sono?

La prima stagione della serie televisiva giapponese di genere drammatico, sentimentale e giallo “Avrei dovuto dirtelo un milione di volte” è disponibile a partire da oggi, 12 maggio 2023, in esclusiva sulla piattaforma di streaming Netflix. La prima stagione della serie Tv giapponese è composta da 10 episodi, di una durata di circa 54 minuti ciascuno. Vi ricordo che per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma. Per farlo basta semplicemente iscriversi a Netflix e scegliere uno tra i piani di abbonamento disponibili, da quello più economico a quello premium. Su Netflix è disponibile anche il trailer ufficiale della nuova serie televisiva.