E’ possibile aumentare il piacere in menopausa? Ecco 7 trucchetti che dovresti provare anche tu

E’ possibile aumentare il piacere in menopausa? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, 7 trucchetti da provare.

Quando si parla di menopausa si pensa subito al calo del desiderio sessuale, che può portare problemi all’interno di una coppia e malumori. Gli scombussolamenti ormonali dovuti alla menopausa possono interferire anche nei rapporti sessuali ma, come in tutte le cose, dipende molto da come si affronta questo cambiamento perché ricordatevi sempre che l’atteggiamento mentale è fondamentale. Ma vediamo adesso insieme 7 trucchetti per aumentare il piacere e il desiderio in menopausa:

Accettare il cambiamento: il primo passo per vivere una vita sessuale soddisfacente anche in menopausa è accettare il cambiamento che è avvenuto dentro di noi come un passaggio naturale della vita. Molte di noi la percepiscono come un qualcosa di negativo, invece è solo una nuova fase della vita che va affrontata nel modo giusto, in modo che si riveli come una seconda giovinezza e non come la fine di qualcosa. Mangiare bene: in menopausa si può andare incontro a pancia gonfia e aumento di peso, proprio per questo una corretta alimentazione può aiutare a sentirsi bene con se stesse. Estratto di maca: assumere un integratore alimentare all’estratto erbale di maca può dare uno sprint in più alla libido e aumentare quindi il desiderio sessuale. Ridurre il dolore durante il rapporto sessuale: in menopausa la riduzione di estrogeni può causare secchezza e ispessimento della parete vaginale, che a sua volte causa dolore o fastidio durante il rapporto sessuale. Un rimedio è quello di utilizzare un buon lubrificante e una crema idratante. Evitare lo stress: lo stress non è amico del sesso, in menopausa gli sbalzi di umore, la stanchezza e l’irritabilità vanno ad aumentare ancora di più il livello di stress. Una soluzione è quella di assumere Vitamina B e Vitamina C, oppure avvalersi del sostegno di qualche pianta adattogena come la rodiola o la maca. Parlare con il proprio partner: affinché il desiderio e il piacere sessuale aumentino durante la menopausa è fondamentale parlare apertamente con il proprio partner. La comunicazione è la chiave in ogni rapporto e condividere con lui le tue sensazioni, le tue paure è molto importante per sentirsi più a nostro agio e poter ritrovare il piacere e il desiderio sessuale perduto. L’importanza dei preliminari: dedicare il giusto tempo ai preliminari aiuta tantissimo in menopausa, sì quindi ai lunghi baci, ai giochi erotici e a indossare lingerie sexy.

L’importanza di piacersi in menopausa

Prima abbiamo visto alcuni trucchetti per aumentare il desiderio e il piacere in menopausa. Come detto uno degli aspetti più importanti è non solo accettare il cambiamento dentro di noi ma soprattutto piacersi, piacersi anche con qualche chilo in più o con la pancia gonfia. Iscriversi per esempio a un corso di yoga o di meditazione può aiutare tantissimo a riconnettersi con noi stesse e ad accettarci per quello che siamo, da ogni punto di vista. La menopausa non deve essere solo la fine di qualcosa ma deve essere l’inizio di qualcos’altro.

