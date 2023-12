Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono 10 buone abitudini per vivere bene.

I buoni propositi per una vita serena

Tutti noi desideriamo vivere bene, ma molte volte non ci riusciamo, soprattutto al giorno d’oggi dove gli impegni sono sempre troppi e il tempo da dedicare a noi stessi o a chi amiamo è sempre meno. Ognuno di noi è profondamente diverso e non esiste perciò una regola unica per essere felici, la felicità deve partire da ognuno di noi. Ci sono però alcune abitudini che possono sicuramente aiutarci per vivere più serenamente. Vediamole adesso insieme.

10 buone abitudini necessarie per vivere bene

Vediamo adesso insieme quali sono 10 buone abitudini necessarie per vivere bene:

Mangiare in modo sano ed equilibrato: una sana alimentazione è fondamentale per stare bene, per vivere più a lungo e per prevenire alcune malattie. Preferire frutta e verdura di stagione, legumi e cereali. Evitare inoltre di saltare i pasti, alla lunga ciò potrebbe aumentare il rischio di malattie cardiache e diabete. Praticare la gratitudine: a inizio o a fine giornata è importante praticare la gratitudine, imparando ad apprezzare quello che si ha, senza pensare continuamente a quello che ci manca. Il consiglio è quello di tenere un vero e proprio diario della gratitudine. Bere acqua: molti di noi trascurano l’importanza di bere tanta acqua. Essa, oltre a idratare l’organismo, trasporta nutrienti alle cellule, aiuta i processi digestivi e migliora anche le capacità cognitive. Limitare invece l’assunzione di bibite e alcool. Dormire: anche questa è una cosa che tanti di noi trascurano ma dormire dalle 7 alle 9 ore ogni notte è molto importante per il nostro organismo e anche per il nostro umore. Il consiglio è quindi quello di andare a dormire prima se al mattino avete l’obbligo di alzarvi molto presto. Leggere: la lettura aiuta tantissimo, permette di aprire la mente, di imparare tante cose, di mantenere la mente allenata. Leggere anche solo una decina di pagine al giorno fa benissimo. Coltivare un hobby: avere un hobby è un’altra cosa molto importante per vivere bene. Che sia uno sport, oppure un’attività, come la cucina o il giardinaggio, poco importa, l’importante è avere qualcosa che ci appassiona e che nei momenti no ci aiuti a ritrovare il buon umore. Fare attività fisica: lo sport, come l’alimentazione, è fondamentale per la nostra salute. Fare attività fisica migliora tantissimo anche l’umore, oltre a farci sentire meglio con noi stessi. Se non ci sono sport che vi appassionano, potete provare lo yoga. Passare del tempo in mezzo alla natura: la natura è una medicina super, passeggiare in un bosco o in montagna è davvero terapeutico, ci aiuta a riconnetterci con la parte più nascosta di noi stessi e a ritrovare il buon umore. Passare del tempo in famiglia: trascorrere del tempo con i propri famigliari è un’altra buona abitudine per stare bene, nonostante il tempo libero al giorno d’oggi è sempre meno, è molto importante non trascurare i nostri cari. Ridurre l’uso dei social: i social sono orami parte integrante della nostra vita ma ridurre il tempo che passiamo su Fb o su Instagram è importante, anche perché la vita vera e la vita virtuale sono due cose molto diverse e troppo spesso si tende a dimenticarlo.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Depressione natalizia: cos’è e come combatterla? 10 consigli utili

Programmare il sesso fa bene alla coppia? Ecco come darsi appuntamento tra le lenzuola