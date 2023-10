Come lasciarsi andare a letto in 10 mosse: consigli per conquistare noi stesse

Come lasciarsi andare completamente a letto? come conquistare noi stesse, prima di tutto, in sole 10 mosse? Se anche voi vorreste vivere una sessualità più libera e un’esperienza appagante, con il partner di sempre oppure con una persona nuova, in questo articolo affronteremo insieme la questione. Ecco quindi, qualche consiglio per vivere bellissime sensazioni sotto le lenzuola.

Come lasciarsi andare del tutto a letto: i 10 consigli top

Vivere la sessualità in modo libero, pieno e gioioso, dovrebbe essere uno degli obiettivi di ogni donna: molto spesso, invece, ci si accontenta, anche sotto le lenzuola. Spesso ci si sente insicure e fragili: l’educazione ricevuta, il tipo di società in cui siamo immerse, credenze limitanti… tutto questo non ci rende semplice l’experience.

Come risolvere? Sicuramente ognuna di noi ha gusti, carattere, personalità differenti: dunque, purtroppo, non esiste certo un manuale vero e proprio, per imparare a lasciarsi andare.

Esistino però, ottimi consigli che ognuna può provare a seguire. E noi abbiamo scelto i più importanti.

I 10 consigli per vivere una sessualità più libera

Quali sono, dunque, questi 10 step, 10 tips da seguire per lasciarsi andare completamente a letto? Vediamolo insieme.

Rilassarsi: Sembra facile, ma ovviamente non lo è. La nostra mente, sempre accesa sui problemi, sulle cose da fare, sugli impegni…ci blocca anche sotto le lenzuola! Per questo, in quei momenti, è importante riuscire a trovare un modo per rilassarsi. C’è chi ascolta della musica lenta e dolce, chi accende un incenso…chi si concede una doccia rilassante. Ognuna deve trovare la propria via per rilassare la mente, e i sensi.

Imparare ad accettarsi: Le donne sono spesso molto critiche con sé stesse,molto più degli uomini. Per questo, se mentre si sta facendo l'amore, si nota un filo di pancia di troppo, ci si sente gonfie o poco toniche…la libido potrebbe calare in picchiata. Imparare ad accettarsi ci aiuta a vivere il sesso con meno inibizioni.

Imparare a piacersi: Accettarsi sì, è uno dei più importanti dictat. Tuttavia, anche piacersi, può essere di grande aiuto per lasciarsi andare a letto. Prendersi cura di sé, dunque, tutti i giorni, ci potrebbe aiutare a sentirci meglio con noi stesse. E quindi a renderci più sicure di noi.

Conoscersi: Conoscere sé stesse, anche sessualmente, è di vitale importanza. Imparare quindi ad esplorare la propria sessualità, anche da sole, ci aiuta a sentirci più libere con il partner. E ci permette anche di comunicare meglio cosa vogliamo.

Flirtare: Lasciarsi andare, a volte, è frutto di un processo graduale. Per questo, uno dei migliori consigli, è quello di flirtare con il partner molto prima di arrivare a letto. Per scaldare gli animi, per accendere la passione e far cadere ogni freno.

Giocare: Esattamente come con il flirt, anche il gioco è parte di un processo che ci consente di lasciarci andare. Giocare con il partner, per esempio inventando sempre nuove situazioni, usando la fantasia…favorisce l'eccitazione e rende più bello il momento dell'eros.

Creare l'atmosfera: Per alcune può trattarsi di candele profumate e luci soffuse, mentre molte altre amano le lenzuola di raso… ma anche in questo caso, creare l'atmosfera può essere un gioco di fantasia: una bella vasca da bagno, qualche petalo di rosa nell'acqua, e anche il nostro bagno si trasforma in una splendida location d'amore.

Preliminari: I preliminari, prima di fare l'amore, sono davvero essenziali per scaldare ancor di più l'atmosfera. Insegnare al partner quello che ci piace, come carezze, baci, abbracci, ci aiuta a rilassarci, e a sentirci in potere.

Creare un rapporto empatico: Uno dei consigli più importanti, per lasciarsi davvero andare sotto le lenzuola, è instaurare con il proprio amante, un rapporto empatico. Poco importa che si tratti del nostro amore di sempre o dell'avventura di una notte: è fondamentale avere in coppia una buona comunicazione, sentirsi quindi libere di espirmersi.

Sperimentare: Infine, per rilassarsi, serve sperimentare. Alcune donne riescono a lasciarsi andare dopo un bel massaggio sensuale, altre invece preferiscono guardare un film e solo in seguito, alla fine della serata, concedere tempo all'amore. Altre ancora, amano cenare con il partner e godere dei piaceri della buona tavola, poco prima di fare l'amore. Sperimentare significa anche indossare quel nuovo completino, e provare quel sex toy che voolevate testare da tanto.

Imparare ad essere realmente sé stesse,libere di amare chi vogliamo, non è sempre facile, ma ciò che è vero è che si tratta di un percorso: si può dunque imparare, nel viaggio alla scoperta di noi stesse.

