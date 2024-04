Marsupio: il ritorno di questo oggetto di tendenza

Il marsupio, disponibile in vari colori e forme, è l'oggetto cult per impreziosire qualsiasi look e outfit.

Ci sono accessori e oggetti di moda che, di grande successo negli anni Novanta, tornano nuovamente in auge con nuovi modelli. È proprio questa la storia del marsupio, un accessorio che torna in nuove forme, materiali e adatto a ogni età, come si vede nei paragrafi a seguire e nelle collezioni di moda.

Marsupio

Negli anni 90 il marsupio era un accessorio molto in voga, anche se non ha lasciato piacevoli ricordi. Sicuramente è stato un accessorio utile e, al giorno d’oggi, ritorna con nuovi modelli. Si tratta di un elemento che va ad arricchire il proprio outfit che si rivela particolarmente pratico e prezioso, quindi molto apprezzato.

Un oggetto di moda che ha fatto compagnia per tanto tempo intorno agli anni Novanta. Al giorno d’oggi, la sua fama continua anche grazie ai tanti modelli, colori e stampe di cui alcune molto fantasiose disponibili in commercio. Oggi giorno, sono anche diverse le consumatrici e le donne ad apprezzarlo maggiormente e indossarlo.

Il marsupio è un oggetto che si distingue per essere molto pratico e questo lato ha permesso di apprezzarlo ancora più e renderlo popolare. Ha dimensioni compatte e il suo design che lascia le mani libere sicuramente aiuta a portarlo ovunque senza ingombro. Rispetto a una borsa o pochette risulta meno pesante e adatto per contenere qualsiasi cosa.

Si distingue non solo per la praticità, ma anche per la funzionalità al punto che sono diverse le case di moda a proporlo in varie forme. Un accessorio di tendenza adatto per ogni momento e occasione da scegliere anche in base al proprio outfit.

Marsupio: caratteristiche

Come già detto, i grandi brand nel settore della moda hanno contribuito alla rinascita del marsupio al punto che sul mercato sono diverse le tipologie di questo oggetto con opzioni tra cui scegliere quella maggiormente adatta. Si va da alcuni accessori di questo tipo abbelliti e impreziositi da borchie sino ai modelli in stampa animalier.

Oggi non è più considerato un oggetto o accessorio fuori moda, ma si rivela efficace per ogni età. Basta semplicemente scegliere quello più indicato. Lo stile è uno dei primi fattori a cui prestare attenzione dal momento che può essere sia in pelle, quindi molto elegante, ma anche nei colori più vari e stravaganti.

Come detto, non è solo un accessorio di moda, ma anche funzionale grazie ai tanti scomparti. Si trovano modelli di marsupio con varie cerniere proprio tenere all’interno gli effetti personali e con cinghie che è possibile regolare a seconda dei propri bisogni. In questo modo è possibile indossarlo comodamente. Si consiglia di fare attenzione anche ai materiali che devono essere durevoli e resistenti.

A seconda degli effetti personali che possono essere i contanti e i documenti, basta un marsupio molto piccolo e compatto. Nel caso di oggetti più grandi come il telefono, le dimensioni vanno a crescere. Da Uniqlo che propone modelli in pelle molto eleganti sino a Zara, colorati e variegati arrivando a brand importanti come Alviero Martini.

Marsupio: offerte online

Un oggetto di moda di grande successo da scegliere tra le tante promozioni sul noto e-commerce di Amazon dove basta cliccare sulla foto per visualizzare i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto mette in mostra i tre modelli di punta del marsupio scelti tra i più eleganti e rinomati dei vari brand con una descrizione per ogni articolo.

1)Adoratta borsa a tracolla tipo marsupio

Un marsupio a tracolla che conferisce un ottimo supporto e sostegno. La tracolla dona un tocco ulteriore al proprio look. Una tracolla in pelle con tasca interna che permette di organizzare i propri effetti personali. Disponibile nei colori cielo, blu, nero e verde.

2)Marsupio donna moda spallacci estesi

Disponibile in vari colori con cinghia extra dalla cintura regolabile. Molto versatile con ben tre tasche. Un modello dall’aspetto elegante in materiale di ottima qualità resistente all’acqua. Indicato per varie attività: viaggi, sport, ecc.

3)Eastpak Springer marsupio

Un modello in taglia unica con doppi scomparti tra cui tasca interna con zip e frontale. In nylon con cinghie di compressione, cerniera e clip per chiavi. Dotato di spallacci sagomati quindi facile da trasportare e chiusura con cerniera.

Insieme al marsupio, anche le migliori mini bag di tendenza per la stagione.