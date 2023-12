Cos’è il cobwebbing e perché è la chiave della felicità? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cos’è il cobwebbing?

Credo sia capitato a ognuno di noi di voler fare ordine nella propria vita per quanto riguarda le conoscenze, soprattutto dopo la fine di una relazione. Andare avanti quando una storia finisce non è sempre facile, ma applicando il cobwebbing si può tornare a essere felici. Ma, che cos’è il cobwebbing? Il cobwebbing si riferisce all’atto di creare connessioni positive tra diverse aree della nostra vita. Una sorta di operazione di rispolvero della nostra rubrica, per rimuovere le “ragnatele”, e creare una rete di nuove conoscenze. In inglese il termine cobweb significa ragnatela e per questo si intende proprio l’idea di fare spazio nella propria vita eliminando tutte quelle relazioni tossiche che ci impediscono di esprimerci al meglio e che non ci permettono di essere davvero felici. Dagli ex a tutte le persone che sono state importanti nella vostra vita ma che adesso hanno assunto un ruolo diverso, tanto da non favorire più il nostro sviluppo personale e il nostro benessere. Non bisogna sentirsi in colpa a voler voltare pagina, ognuno di noi merita di essere felice e merita di avere accanto a sé persone con le quali può essere sempre se stesso.

Cobwebbing: perché è la chiave della felicità?

Come abbiamo appena visto, con il termine cobwebbing si intende l’eliminare dalla propria vita tutte le relazioni tossiche al fine di portare una sferzata di positività alla nostra vita. Avere accanto persone che ci limitano o con le quali non siamo più in sintonia non fa bene, anzi rischiano di portare tanta negatività alla nostra vita. Ma la vita è una sola e quindi è giunto il momento di viverla appieno, è giunto il momento di diventare la migliore versione di voi stessi e solo avendo accanto le persone giuste si può riuscire a farlo. Il cobwebbig porta tanti benefici, infatti aiuta ad esempio a diminuire l’ansia e lo stress e soprattutto permette di migliorare la propria autostima e la percezione del proprio valore. Per stare bene è importante lasciare spazio al positivo, eliminando dalla nostra vita tutto ciò che non ci fa bene, in primis relazioni e persone. Il cobwebbing ci spinge a prendere in mano la nostra vita, a capire chi e cosa ci fa davvero stare bene e chi no. Quando una relazione finisce andare avanti non è facile, mettendo in pratica il cobwebbing si può riuscire a tornare a essere felici, il concetto di cobwebbing unisce proprio la volontà di tornare a vivere e conoscere nuove persone, o anche riscoprire persone che fanno già parte della vostra vita. Il cobwebbing è sicuramente un modo per tornare a stare bene, certo non è facile da applicare, ci vuole molto coraggio interiore, ma, se ne vale la vostra felicità, perché non provare?

