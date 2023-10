Come funziona una relazione a tre? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Relazione a tre, come funziona?

Dopo la rivelazione del cantante Benji Mascolo, che ha rivelato che nei tre anni di relazione con l’attrice Bella Thorne ha incluso rapporti a tre, scatenando la gelosia di entrambi, in molti hanno iniziato a guardare in maniera diversa rispetto al passato l’idea di un rapporto non monogamo, quindi di poligamia. Da un sondaggio condotto da Ashley Madison, ovvero la piattaforma utilizzata da chi è alla ricerca di relazioni non monogame, su come gestire questo tipo di relazione a tre è emerso che la non monogamia si basa in realtà su valori molto simili a quelli di una relazione tradizionale. Al giorno d’oggi le relazioni a tre sono sempre più comuni, soprattutto nelle coppie di lunga data, al fine di provare qualcosa di nuovo o di salvare la relazione stessa. In molti infatti la vedono come una forma di evasione, un modo inoltre per estendere i propri orizzonti sessuali, mentre per altri è ancora un argomento considerato tabù. Per molte coppie è una scelta che evita il tradimento proprio perché concordato in partenza. Le persone che scelgono una relazione a tre, per farla funzionare decidono, nella maggior parte dei casi, di stabilire delle regole, che devono essere seguite da tutte e tre le persone coinvolte. Prima fra tutte il tenere a bada la gelosia e il distribuire il tempo in modo equo. In molti hanno rivelato di aver salvato il proprio matrimonio proprio grazie a questo tipo di relazione, certo non è per tutti, dipende molto dal carattere e dalla situazione in generale, però al giorno d’oggi non deve più essere considerato un tabù, ma semplicemente una scelta di vita come tante altre, proprio per questo non deve essere giudicata né tantomeno condannata, e non bisogna nemmeno vergognarsi se si decide di provare questo tipo di relazione.

Relazione a tre: i pro e i contro

Come abbiamo appena visto la non monogamia è sempre più frequente, sono tante le coppie che decidono di provare un tipo di relazione differente. Ma vediamo adesso quali sono i pro e i contro di una relazione a tre. Iniziamo da quelli che sono i vantaggi di una relazione a tre:

Avere sempre due persone che ti sostengono

Sono molto stimolanti dal punto di vista sessuale per provare cose nuove e rendere la relazione molto più eccitante

Avere una maggiore libertà

Passiamo adesso a vedere quelli che sono gli svantaggi di una relazione a tre:

Il fatto che devono essere in tre persone a essere d’accordo su tutto

C’è il pericolo dell’innamoramento

Può portare a una instabilità emotiva

Può manifestarsi della gelosia

Le relazione monogame sono sicuramente oggi quelle più diffuse, ma le relazioni a tre stanno prendendo sempre più piede, nonostante il riconoscimento sociale della relazione a tre è ancora oggi molto basso. E tu, cosa ne pensi?

