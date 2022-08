Il talent show più famoso della televisione italiana ritorna con una nuova edizione: di che cosa stiamo parlando? Di Amici di Maria de Filippi, ovviamente!

Il talent, seguitissimo in tutto il Paese (e oltre), si sta preparando al meglio per la nuova stagione e, considerata la data di inizio, possiamo dire che manca effettivamente molto poco al via.

Amici 22: quando inizia la nuova edizione?

La nuova edizione del talent più popolare di sempre, Amici 22, spingerà il tasto “Start” domenica 18 settembre 2022. Ebbene sì, sarà proprio questa la data ufficiale di avvio del programma e il grande pubblico fan del format non vede già l’ora. A ufficializzare la data è stato proprio il profilo social di Instagram Amici News, da sempre sul pezzo in fatto di novità e aggiornamenti sul programma.

Dove andrà in onda Amici 22 e dove vederlo?

Come da tradizione, anche la nuova stagione del talent più artistico di sempre andrà in onda su Canale 5 e sarà suddiviso nelle solite “tappe”. Infatti, durante la settimana sarà disponibile il cosiddetto “daytime“, in onda circa alle 16:10 dal lunedì al venerdì. La domenica, invece, andrà in onda la puntata festiva che precederà Verissimo di Silvia Toffanin. Continuerà ovviamente anche il serale che, come sempre, andrà in onda il sabato sera in prima serata.

Le puntate di Amici 22 e i vari daytime settimanali saranno disponibili anche sul sito di Wittytv e/o su Mediaset Infinity.

Le novità di Amici 22: chi saranno i professori?

A quanto pare la nuova edizione di Amici 22 vedrà dei cambiamenti tra i banchi dei professori e delle professoresse. Pare infatti che ben due professoresse abbandonderanno le cattedre del talent: si tratterebbe di Anna Pettinelli e di Veronica Peparini, una appartenente alla categoria Canto, l’altra alla categoria Danza. A sostituire le due donne ci saranno da una parte il ballerino Emanuel Lo (il compagno di Giorgia), dall’altra la cantante Arisa.

Sicuramente chi segue il programma si rende immediatamente conto che tali nomi non sono nuovi all’interno del talent; entrambi, infatti, hanno già presenziato in diverse occasioni, soprattutto nelle vesti di giudici.

Per quanto riguarda il resto del team, si confermano Rudy Zerbi, Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.

Il caso di Mattia Zenzola: ci sarà?

Vi ricordate il ballerino di danza latino americana Mattia Zenzola? Nell’ultima edizione di Amici fu costretto ad abbandonare la scuola a causa di un infortunio fisico che non gli avrebbe permesso di continuare lo studio. Il suo maestro, Raimondo Todaro, ai tempi gli disse che per lui ci sarebbe stato un banco disponibile nella nuova edizione del talent show e, di conseguenza, i rumors sulla sua partecipazione ad Amici 22 si sono diffusi in brevissimo tempo.

In realtà, però, a Mattia Zenzola non è stato affidato alcun tipo di banco “diretto”; sembrerebbe infatti che il ballerino stia partecipando come tutti gli altri ai casting di danza, cercando di riacquistare lo stesso banco che, per cause sfortunate, ha dovuto abbandonare troppo presto. Nessuna via facilitata, insomma, ma solo tanto impegno, tanta passione e una grandissima forza di volontà: in bocca al lupo Mattia!

Noi nel frattempo attendiamo settembre per goderci una nuova e intensa edizione di Amici, dove non esiste limite all’arte e dove non si smette mai di imparare.