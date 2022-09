Amici 22 riaprirà i battenti domenica 18 settembre e, come sempre, le aspettative dei fan sono parecchio alte. Secondo un’indiscrezione, il ballerino Mattia Zenzola tornerà nel talent dopo lo sfortunato infortunio della passata edizione.

Amici 22: Mattia Zenzola tornerà nel talent

Stando a quanto sostiene la pagina social Amici News, Mattia Zenzola sarà presente ad Amici 22. Lo scorso anno, il ballerino era stato costretto al ritiro a causa di un brutto infortunio. Il maestro di danza Raimondo Todaro, colpito sia dalla sua bravura che dal carattere, gli aveva promesso un banco nell’edizione seguente. Il prof non è riuscito a mantenere in toto la sua promessa, ma ha comunque fatto qualcosa per lui.

Mattia ha sostenuto ancora una volta tutti i provini per entrare nella scuola e sarà ad Amici 22 come “aspirante allievo“.

Le indiscrezioni su Mattia Zenzola

Amici News scrive:

“Mattia Zenzola presente alla prima puntata del pomeridiano di Amici 22 come aspirante allievo della nuova edizione. La sua partenza dovrebbe essere prevista per il 5 settembre, come dichiara un fan su Twitter, in modo tale da affrontare la quarantena”.

Se l’indiscrezione dovesse essere vera, quindi, il ballerino sarà presente alla prima puntata del talent mariano.

Amici 22 al via domenica 18 settembre

E’ bene sottolineare che per avere una conferma della presenza di Mattia Zenzola dobbiamo attendere la prima puntata di Amici. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, il talent di Canale 5 inizierà domenica 18 settembre. Come ogni anno, andrà in onda registrato.