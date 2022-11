Cosa ci fa Asia Argento nuda con un cinturone MMA? Semplice: sta festeggiando la vittoria del fidanzato Michele Martignoni contro Dominique Wooding. La foto fa il pieno di like e commenti.

Asia Argento nuda con il cinturone MMA

Via Instagram, Asia Argento si è mostrata nuda con il cinturone del fidanzato Michele Martignoni, neo campione del mondo di MMA.

L’attrice ha deciso di posare come mamma l’ha fatta per festeggiare proprio il suo compagno, che un mese fa ha vinto il titolo contro Dominique Wooding.

Le parole di Asia Argento

Mentre Asia è completamente nuda e copre le zone intime con il cinturone MMA, Michele indossa un paio di boxer. A didascalia dello scatto, la Argento ha scritto:

“Un mese fa il mio fidanzato diventava campione del mondo di MMA. Quella notte ho provato delle emozioni indescrivibili e contrastanti, è stata una serata indimenticabile. Sono così fiera di te e di essere al tuo fianco amore mio. Keep shining, ‘The belt came to Rome and it will stay here'”.

La 47enne è fiera del compagno e della vittoria che ha registrato contro Dominique Wooding.

Chi è Michele Martignoni?

Martignoni ha 26 anni, 21 meno di Asia Argento. La differenza d’età, però, non ha impedito loro di innamorarsi. I due si sono incontrati la scorsa estate e da quel momento non si sono più lasciati. Lottatore di MMA, Michele detiene il titolo di campione del mondo. E’ soprannominato The Italian Thunder perché vanta il record di vittoria più veloce nella storia della disciplina: nel 2018 ha messo ko l’avversario Simone D’Anna in soli 7 secondi.