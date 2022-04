Dire che un personaggio come Asia Argento sia semplicemente figlia d’arte, non rende sufficientemente l’idea. Dire invece che Asia Argento ha come padre il più celebre regista di film horror e thriller del panorama italiano di tutti i tempi, forse si avvicina di più alla dimensione della questione.

Ma chi è davvero Asia Argento? Cerchiamo di scoprirlo insieme attraverso qualche informazione in più sulla sua carriera, vita privata e curiosità.

Asia Argento: chi è

Asia Argento è da sempre uno dei personaggi più chiacchierati e controversi del mondo dello spettacolo made in Italy. Tra il suo burrascoso matrimonio con il cantante leader della band Bluvertigo, Morgan, le questioni legate agli scandali sessuali di celebri produttori cinematografici americani e il suo rapporto decisamente conflittuale con il mondo della televisione, Asia non ha mai lasciato indifferenti pubblico e critica.

Asia Argento è uno di quei volti noti che vengono amati o odiati ma che sicuramente non passano assolutamente inosservati. Una bellezza fuori dai classici stereotipi imposti dalla società, scelte professionali coraggiose e talento da vendere… non facile da inquadrare!

Carriera

Asia Argento non è come tutte le altre figlie d’arte che bene o male, non si sono mai troppo allontanate dai fausti dei propri genitori. Nonostante tutte le controversie di cui è stato costellato il suo percorso, Asia è riuscita a crearsi una carriera individuale.

Infatti Asia è un’attrice, regista, sceneggiatrice, cantante e conduttrice italiana, attiva sia nel cinema italiano, sia in quello internazionale. Ha vinto anche alcuni tra i premi più prestigiosi del suo campo, come due David di Donatello per la migliore attrice protagonista nel film Perdiamoci di vista (1994) e per un’altra pellicola dal titolo Compagna di viaggio (1997). Asia Argento ha lavorato in progetti per la televisione, il cinema, il teatro e la musica ma il suo più grande amore sembra essere diventato il lavoro dietro le quinte.

Vita privata

Asia Argento nasce a Roma, il 20 settembre 1975, con il nome di Aria Maria Rossa Argento. Papà Dario (regista) e mamma Daria Nicolodi (attrice), non potevano non far innamorare la propria figlia dell’universo cinematografico.

Dal 2000 al 2006, Asia ha avuto una relazione con il cantante Morgan, da cui ha avuto una figlia, Anna Lou. Nel 2008, la Argento di è legata sentimentalmente al regista Michele Civetta, diventato poi suo marito e da cui ha avuto il figlio Nicola. Anche questa unione non è durata negli anni: i due si sono separati nel 2012.

Nel 2017 ebbe una relazione con lo chef americano Anthony Bourdain. Un anno dopo, il corpo dell’uomo viene trovato senza vita in un hotel francese.

Curiosità

Ecco alcune curiosità su Asia Argento che forse vi siete lasciati sfuggire: