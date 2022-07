Antonino Spinalbese ha scritto uno speciale messaggio d’auguri a sua figlia Luna Marì sui social e tra i commenti ne è spuntato anche uno da parte della sua nuova fidanzata, Giulia Tordini, che ha postato un’emoticon a forma di cuore.

Antonino Spinalbese: il compleanno di Luna Marì

La piccola Luna Marì Spinalbese, figlia di Antonino e Belen Rodriguez, ha compiuto il suo 1° anno di vita. L’hair stylist, più innamorato che mai della figlia, ha postato sui social una sua tenera foto e ha scritto nella didascalia: “Sei tu… lei! 1Year”. Giulia Tordini, la designer di gioielli con cui lo spezzino avrebbe iniziato a frequentarsi da alcune settimane, ha commentato il suo post con un’emoticon a forma di cuore.

Nessun commento invece da parte di Belen, con cui sembra che la storia d’amore non sia finita nel migliore dei modi.

La separazione da Belen

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati legati per circa un anno e insieme hanno avuto la figlia Luna Marì.

In seguito alla separazione – avvenuta appena due mesi dopo la nascita della bambina – lo spezzino sarebbe tornato a vivere da solo, ma vedrebbe la figlia Luna ogni volta che può. Belen nel frattempo è tornata insieme all’ex marito Stefano De Martino, e sul conto di Antonino ha preferito non proferire parola. “Come siamo rimasti? Ho sempre messo Luna al primo posto e, anche se con lei non è andata, ho cercato di essere maturo e scendere a compromessi sulle emozioni e sui nervosismi”, ha dichiarato l’hair stylist.