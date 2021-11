Il sesso, vivere il partner in un approccio fisico è emozionante e mette in gioco tanti fattori. Non sempre, però, le cose vanno nel verso giusto e ciò può dipendere da alcune condizioni che vive la donna, come l’ansia da prestazione femminile che è possibile trattare con i giusti rimedi e una soluzione naturale. Vediamo in che modo e il rimedio da usare.

Ansia da prestazione femminile

Si tratta sicuramente di un problema molto diffuso e comune, ma è bene non allarmarsi e preoccuparsi più del dovuto. La paura di non riuscire, il timore di non piacere, la difficoltà di essere messi alla prova sono tutte condizioni che infliscono e determinano l’ansia da prestazione femminile. Non appena si avverte questo problema, la donna, in questo caso, ha difficoltà ad abbandonarsi al piacere sessuale per cui il rapporto di coppia ne risente.

Nella donna, questa condizione rischia di inibire l’orgasmo, per cui ha difficoltà non solo a raggiungere il piacere, ma anche a provarlo durante la penetrazione sessuale con il partner. Interferisce anche con l’eccitazione fisica dal momento che fa fatica a lasciarsi andare e non riesce a vivere pienamente l’esperienza sessuale.

Blocca il desiderio sessuale tra i due partner e rende anche impossibile la penetrazione. L’ansia da prestazione porta difficoltà a vivere il rapporto condizionandolo dal momento che i comportamenti risultano essere non molto naturali e piacevoli. Per cercare di superarla, bisogna parlarne con un esperto in modo da capire quale siano le cause.

Un dialogo maggiore con il partner su alcuni fattori che possono influire l’ansia da prestazione femminile sicuramente aiuta a entrare maggiormente in intimità e ad avere fiducia in lui in modo da lasciarsi andare totalmente al rapporto.

Ansia da prestazione femminile: cause

Sono diverse le ragioni, le cause che possono influire e condizionare sull’ansia da prestazione femminile, per cui è bene valutare con attenzione il problema in modo da capire come fare per risolvere la situazione e vivere nel modo migliore il rapporto sessuale con il proprio partner. Può essere dovuta ad alcuni fattori individuali, come alcuni principi e convinzioni religiose.

La donna può avere anche dubbi sulla propria identità sessuale domandandosi se sia il passo giusto da fare e la persona adatta. Influiscono anche alcuni blocchi e complessi, non solo a sfondo sessuale, ma anche e soprattutto psicologico. Ci sono poi una serie di disfunzioni sessuali, ma anche paura per una eventuale gravidanza non desiderata, ecc.

Il problema dell’ansia da prestazione femminile può anche riguardare l’invecchiamento, alcuni disturbi ossessivo-compulsivi oppure fattori come lo stress e la preoccupazione per il futuro della coppia che minano il rapporto e condizionano la sfera sessuale. Ci sono anche cause dovute all’affaticamento, come problemi sul lavoro o personali che hanno conseguenze negative sulla coppia.

Oltre alle cause che riguardano la sfera individuale di ogni soggetto, ci sono poi delle problematiche che interessano la sfera relazionale, quali una mancanza di attrazione o desiderio nei confronti del partner oppure le scarse abilità sessuali del proprio compagni. Alcuni disturbi e conflitti nella coppia, come la mancanza di dialogo sono alla base dell’ansia da prestazione femminile.

Ansia da prestazione femminile: miglior rimedio

Per combattere l’ansia da prestazione femminile e altri problemi legati alla sfera sessuale della donna, sono diverse le soluzioni da adottare, ma la migliore, in base al parere di esperti e consumatori, è Femmax, un integratore ideato per la donna e la sessualità. Corrisponde al viagra blu per gli uomini, mentre questo è il corrispettivo femminile.

Un prodotto che aiuta la donna a migliorare le proprie performance e prestazioni sessuali in modo che sia maggiormente coinvolgente nel rapporto con il partner. Risponde alle esigenze di ogni donna migliorando la vitalità fisica ed emotiva, aumenta il desiderio e aiuta a essere maggiormente pronte al momento dell’atto sotto le lenzuola.

Con Femmax, gli orgasmi sono maggiori e più duraturi. Permette di aumentare e stimolare la libido in modo da vivere una vita sotto le lenzuola particolarmente soddisfacente per entrambi. Dona armonia in ogni aspetto raggiungendo il massimo del piacere, non solo fisico, ma emotivo per un benessere completo e appagante. Stimola i recettori femminili aumentando il desiderio.

Ha al suo interno componenti naturali per cui non vi sono controindicazioni effetti collaterali. Infatti, si compone di ginseng che stimola il desiderio, tè e Muira Pauma, una erba di origine amazzonica, nota sia come aiuto per trattare la calvizie, ma anche a scopo sessuale in quanto dona prestazioni e performance maggiormente coinvolgenti.

Si consiglia di prendere una compressa di Femmax prima del rapporto sessuale, ma la posologia varia da un soggetto all’altro.

Essendo un integratore che è originale ed esclusivo, non si ordina su siti di e-commerce o negozi fisici, ma basta collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire i dati nel modulo e inviarlo. Femmax è disponibile al costo di 39€ per una confezione, ma ci sono anche altre offerte da valutare.