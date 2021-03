Il sesso segna un momento molto importante e intimo tra i partner, ma alcune volte può succedere che non si abbia voglia di vivere questa fase. Il motivo è dovuto al calo del desiderio sessuale che è dato da una serie di cause che bisogna analizzare. Vediamo alcune delle ragioni e il rimedio migliore.

Calo del desiderio sessuale

L’impulso sessuale tende a variare da un soggetto all’altro e alcune donne possono affrontare il cosiddetto calo del desiderio sessuale. Si tratta di una fase, un periodo in cui le donne non hanno particolari stimoli e la voglia di vivere il partner dal punto di vista fisico viene a meno. Una condizione comune e normale che vivono moltissime donne. Una problematica che interessa sia gli uomini che le donne.

Solitamente quando accade tende a creare problemi all’interno della coppia stessa, non solo dal punto di vista sessuale, ma anche del dialogo in quanto certi equilibri vengono a mancare portando a difficoltà nella relazione. Nel caso del calo del desiderio sessuale, l’amore tra i partner continua a esserci, ma la passione, che è un po’ il motore di tutto, viene meno.

Una problematica alquanto subdola e difficile da tollerare per entrambi i partner in quanto s’insinua nella vita di coppia e tra le lenzuola allontanando i corpi. In questo modo il rapporto fisico viene meno e il partner comincia a manifestare sensazioni di disagio, di difficoltà con la partner in quanto non riesce a stimolarla come vorrebbe.

Parlarne insieme al partner è sicuramente la soluzione in modo da capire se c’è qualcosa che non va. In una seconda fase, chiedere il consulto di un esperto del settore può assolutamente aiutare, così come rivolgersi a qualche prodotto che possa stimolare la libido come Femmax, il viagra al femminile.

Calo del desiderio sessuale: cause

Prima di cercare di capire quali possano essere le soluzioni e i rimedi possibili al calo del desiderio sessuale e della libido, è bene cominciare a verificare le cause che sono un fattore di rischia nella vita di coppia e nel rapporto sotto le lenzuola tra i partner. Le cause possono essere sia di tipo psicologico che organico.

Per quanto riguarda le cause psicologiche, sicuramente riguardano l’ansia da prestazione, magari si è alla prima esperienza e si ha paura di non essere all’altezza, per cui la libido viene a mancare. Alcuni problemi a livello di comunicazione nella coppia o anche esperienze sessuali precedenti che non state abbastanza soddisfacenti possono portare a dei dubbi e delle conseguenze sulla diminuzione della libido.

Nella donna, il calo del desiderio sessuale può essere associato ad alcuni dolori che avverte durante il rapporto sessuale e in quel caso si parla di dispareunia. Può anche essere legato alla gravidanza e alla menopausa a causa degli ormoni che non sempre funzionano correttamente e del calo degli estrogeni. In questo periodo, a causa del Covid, molte coppie possono affrontare problemi sul lavoro e ciò tende a inficiare sul calo del desiderio e il rapporto sessuale.

Per le cause organiche, sicuramente si tratta di alcuni squilibri ormonali dovuti all’aumento della prolattina e dell’ipotiroidismo. Può anche essere dovuto ad alcune malattie o dipendenze come quella legata all’alcool. L’uso di contraccettivi ormonali porta a una riduzione del calo del desiderio sessuale.



Calo del desiderio: viagra femminile

Per evitare i problemi sotto le lenzuola e il calo del desiderio, sono diverse le soluzioni che è possibile adottare, ma la migliore tra le tante, compreso anche l’aiuto di un professionista del settore, è sicuramente Femmax. Un rimedio naturale per le donne che corrisponde al viagra maschile in quanto ha gli stessi benefici ed effetti.

Un prodotto naturale al 100% con ingredienti di prima qualità che è raccomandato sia da esperti, ma anche dai consumatori che ne sono entusiasti come si può leggere sul sito ufficiale del prodotto. Permette di aumentare la libido femminile in modo da stimolare i recettori per essere pronte a vivere il sesso con il partner in maniera libera e maggiormente sciolta. E’ riconosciuto universalmente come il viagra femminile naturale, grazie ai suoi benefici riscontrati nel breve/medio periodo. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto pensato per le donne che hanno difficoltà in camera da letto e non riescono più a provare l’eccitazione di prima. Femmax è stato studiato e ideato da tantissimi esperti che hanno verificato quanto questo prodotto funzioni permettendo di raggiungere ottimi risultati in pochissimo tempo.

Grazie a Femmax si possono avere orgasmi più profondi e lunghi, il sesso è migliore così come il piacere maggiormente soddisfacente. Si ha maggiore intensità nel fare l’amore e aumenta l’energia e il buonumore. A differenza di altri prodotti che sono in commercio, questo viagra femminile si basa su componenti naturali che non hanno effetti collaterali o controindicazioni, quali:

Muira Pauma: una erba di origine amazzonica nota anche come l’albero della potenza in quanto adatta per l’attività sessuale dal momento che è considerata un ottimo afrodisiaco. Si usa, non solo a scopo sessuale, ma anche per prevenire la calvizie e contrastare l’indebolimento del corpo

una erba di origine amazzonica nota anche come l’albero della potenza in quanto adatta per l’attività sessuale dal momento che è considerata un ottimo afrodisiaco. Si usa, non solo a scopo sessuale, ma anche per prevenire la calvizie e contrastare l’indebolimento del corpo Tè

Ginseng: stimola gli organi sessuali.

Si consiglia di assumerne una compressa poco prima del rapporto sessuale, ma la posologia cambia in base ai bisogni e alle esigenze di ciascuno.

Il prodotto, essendo esclusivo e originale, non è acquistabile nei siti di e-commerce o negozi fisici, ma soltanto sul sito ufficiale del prodotto per cui basta collegarsi, compilare il modulo con i propri dati e inviare l’ordine. Femmax è in vendita al costo di 39€ per una confezione, ma si trovano anche altre offerte di cui approfittare con la spedizione gratis. Si può pagare sia con Paypal, ma anche carta di credito oppure in contanti al corriere alla consegna.