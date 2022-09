Piccolo G. è un rapper marchigiano conosciuto per diverse collaborazioni con artisti e produttori famosi. Il ragazzo quest’anno inizierà una nuova esperienza. Farà parte della classe di canto e sarà un concorrente del talent show Amici 22 condotto da Maria de Filippi.

Cosa sappiamo su di lui?

Piccolo G.: chi è il cantante?

Piccolo G. in realtà è Giovanni Rinaldi, nato in provincia di Macerata nel 2000. Inizia ad avvicinarsi al modo della musica a 12 quando prende lezioni di chitarra. Successivamente invece sviluppa una passione per il rap e inizia a fare freestyle. Pubblica diverse canzoni come per esempio Ho fame e Non lo sai sulle piattaforme You Tube e Spotify. Partecipa al contest Honiro nel 2020 arrivando quarto.

Nello stesso anno esce con un nuovo singolo Gridano e il videoclip in cui compaiono anche Izi e Madame. Piccolo G. realizza un featuring con il rapper Izi e Federica Abbate che si intitola Domani raggiungendo 2 milioni di visualizzazioni. Sotto l’etichetta di Warner Music Italy fa uscire Canzoni d’amore, un singolo prodotto da Bias. L’8 luglio 2022 esce Difendo chi sono prodotto da Boss Doms. Quest’anno lo vedremo fra i banchi del talent show Amici 22 condotto da Maria de Filippi.

Come andrà?

Il 18 settembre 2022 andrà in onda la prima puntata di Amici 22. Come uscito da alcune anticipazioni, ci saranno degli ospiti famosi che sceglieranno il destino di alcuni ragazzi. Ne hanno scelti 19 che son riusciti a prendersi la maglia. Nella commissione degli insegnanti ci sono dei cambiamenti per questa edizioni. Ritroviamo Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Le novità sono Emanuel Lo e Arisa. I docenti hanno già preso nelle loro squadre alcuni allievi che si suddividono tra la categoria di ballo e quella di canto. La Cuccarini ha scelto Piccolo G. che farà parte del suo team. Gli altri concorrenti e cantanti sono: Wax Aiello, Aaron Cenere, Tommy Dali, Giovanni Cricca, Federica Andreani e Andrea Mandelli.