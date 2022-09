Amici 22 sta per debuttare con la prima puntata e le indiscrezioni si fanno sempre più interessanti. Secondo una notizia dell’ultima ora, Maria De Filippi ha deciso di tornare alle sfide a squadra e alle nomination.

Amici 22: tornano le sfide a squadra e le nomination

Domenica 18 settembre torna in tv Amici 22. I fan, come al solito, hanno grandi aspettative nei riguardi del programma di Maria De Filippi e non vedono l’ora di scoprire le identità dei nuovi allievi. A parte Mattia Zenzola, ex ballerino che lo scorso anno è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio, gli altri talenti dovrebbero essere tutti volti nuovi. In attesa di scoprire come sarà composta la classe, è uscita un’indiscrezione parecchio interessante.

Sembra che Maria e il suo staff abbiano deciso di far tornare le sfide a squadra e le nomination.

Il nuovo meccanismo di Amici 22

Stando alle indiscrezioni lanciate dalla pagina Instagram Anticipazioni Amici Serale, il talent mariano farà una specie di ritorno al passato. In ogni puntata del pomeridiano si formeranno due squadre, capitanate dai due allievi preferiti dal pubblico. Saranno loro a scegliere i componenti della propria squadra e a decidere le sfide.

Al termine delle gare, il team perdente dovrà scegliere un allievo da mandare in nomination. A questo punto, soltanto i professori di Amici 22 potranno decidere il destino del malcapitato.

Amici 22: data prima registrazione

Mentre la prima messa in onda è fissata per domenica 18 settembre, la prima registrazione dovrebbe andare in scena il 14. In un primo momento, era prevista per il 15, poi lo staff di Maria De Filippi ha deciso di anticipare.