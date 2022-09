Wax Aiello: chi è il cantante di Amici 22?

Wax Aiello è un concorrente e cantante che farà parte del cast nelle nuove puntate del talent show Amici di Maria De Filippi. Entrerà nella categoria canto e nella squadra di Arisa.

Wax Aiello: chi è?

Wax Aiello è un giovane cantante residente a Milano.

Parteciperà alla prossima edizione di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 18 settembre 2022. Cosa ci riserverà questo cantante?

Wax Aiello è uno dei cantanti di Amici 22

L’attesissima nuova edizione di Amici 22 è in arrivo. La prima puntata del talent show è stata registrata il 14 settembre ma andrà in onda domenica 18 settembre 2022. Ci sono già alcune anticipazioni su tutto quello che è accaduto in studio. I ragazzi che hanno ottenuto il banco sono diciannove e si dividono in cantanti e ballerini. Ci saranno numerosi ospiti famosi che decideranno il futuro degli allievi. Ci sono tre docenti di canto ovvero Rudy Zerbi, Arisa e Lorella Cuccarini e poi tre docenti di ballo cioè Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

La classe di danza è stata formata e include: mentre in quella dei cantanti troviamo: Aaron Cenere, Piccolo G., Tommy Dali, Giovanni Cricca, Federica Andreani, Andrea Mandelli. Insieme a loro c’è anche Wax Aiello che farà parte della squadra di Arisa. Ogni settimana dovrà confermare la sua maglia come tutti gli altri concorrenti.