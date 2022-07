Arisa cambia look: “Soffro di tricotillomania”

Arisa ha mostrato ai fan dei social il suo nuovo look per l’estate 2022: la cantante ha sfoggiato infatti delle lunghe treccine e una folta frangia. Arisa ha dichiarato che il merito del suo cambio di look sarebbe delle extension e ha spiegato di soffrire di un disturbo non molto conosciuto, chiamato Tricotillomania.

Arisa: il nuovo look

Arisa cambia spesso il suo look e lei stessa ha svelato di essere costretta a cambiare spesso per via di un disturbo chiamato tricotillomania, che la portarebbe a tirare fino a strapparsi i suoi stessi capelli. “Quando me li sento lunghi me li stacco senza accorgermene”, ha svelato Arisa che, per questo motivo, è stata spesso costretta in passato a radere quasi a zero i suoi capelli o ricorrere a extencion e a parrucche.

Arisa: i messaggi body positive

In queste anni Arisa è riuscita a distinguersi sui social anche come esempio body positive: la cantante ha infatti svelato di aver imparato ad apprezzare il suo corpo, pregi e difetti compresi, nonostante in passato sia stata vittima di numerosi complessi e sia ricorsa anche alla chirurgia plastica.

“Questa è la prima foto che faccio da quando ho deciso di ritornare allo stato originale della mia faccia.

Senza filtri. Mi spiego meglio: negli ultimi anni la paura del tempo che passa era diventata incombente. Le mie serate le impiegavo a scrutare i difetti sul mio volto e a contare i buchi di cellulite sul mio sedere e sulle mie cosce“, ha dichiarato la cantante, e ancora: “Chirurghi e medici estetici sono diventati i miei confessori, pensavo che se fossi diventata più bella la gente mi avrebbe amata di più, che avrei trovato l’amore della mia vita e che sarebbe stato tutto più facile per me con amici e lavoro”.