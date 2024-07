Luigi Scognamiglio è uno dei tentatori di “Temptation Island”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Luigi Scognamiglio: chi è il tentatore di Temptation Island

Lo scorso 27 giugno 2024 è partita la nuova edizione del reality dei sentimenti “Temptation Island“, che anche quest’anno vede Filippo Bisciglia alla conduzione. Come ogni edizione sono 12 i tentatori che dovranno cercare di sedurre le fidanzate delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. Tra di loro c’è anche Luigi Scognamiglio. Ma, chi è? Vediamo adesso di conoscerlo meglio insieme. Luigi è un ragazzo di 33 anni, viene da Marcianise, un paese in provincia di Caserta, in Campania. Di lavoro fa il medico e al momento sta completando la specialistica in igiene e medicina preventiva. Durante la pandemia da Covid 19, Luigi Scognamiglio ha effettuato visite a domicilio per tutto il periodo. Anche i suoi genitori sono dei medici, il padre Nicola è un medico molto noto, mentre sua madre Maria Luigia Iodice è una pediatra, che però, nel corso degli ultimi anni, ha deciso di diventare consigliere comunale. Tra le passione di Luigi c’è il calcio, ha anche giocato come portiere, il pianoforte e la palestra. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha quasi 6 mila follower.

Luigi Scognamiglio: il rapporto con Jenny a Temptation Island

Come abbiamo appena visto, Luigi Scognameglio è un medico di Caserta, nonché uno dei 12 tentatori di questa edizione di “Temptation Island”. Nel corso del programma, Luigi si è avvinato molto a una delle fidanzate, ovvero Jenny Guardiano, entrata nel programma assieme al compagno Tony Renda, con cui sta da 5 anni. E’ stata Jenny a chiedere di partecipare al reality perché ha poca fiducia nel fidanzato, che di lavoro fa il dj e, secondo Jenny, è sempre circondato da donne. Quando si sono conosciuti ha detto che ben tre ragazze avevano le chiavi di casa di Tony. Nella quarta puntata del reality dei sentimenti, abbiamo visto Luigi e Jenny avvicinarsi molto. Tra l’altro, Tony ha rivelato di aver avuto una doppia vita, cosa di cui Jenny non era a conoscenza e che l’ha lasciata senza parole. Ma ecco cosa ha detto Luigi a Jenny: “ti rendi conto quanto sei bella? Quanto sei dolce? Ma questa persona a te nella tua vita di aggiunge o ti toglie qualcosa?” Jenny ha poi confessato che trova Luigi molto carino e che la sta aiutando che c’è gente diversa oltre allo stereotipo di un certo tipo di maschio.

Luigi Scognamiglio: Jenny e Tony si separeranno?

Manca solamente una puntata alla fine di questa edizione di “Temptation Island” e pare sempre più probabile che la coppia formata da Jenny e Tony arrivi alla separazione dopo 5 anni. Jenny infatti pare abbia aperto gli occhi su Tony, anche per merito di Luigi Scognamiglio, il tentatore al quale si è avvicinata molto. Staremo a vedere come si concluderà il programma, c’è molta curiosità anche per un’altra coppia, ovvero quella formata da Lino e Alessia.