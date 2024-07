L’usignolo di Cavriago, cioè la cantante italiana Orietta Berti, è diventata un vero e proprio simbolo della musica pop italiana.

Orietta Berti: chi è la cantante

La cantante Orietta Berti, al secolo Orietta Galimberti, è nata a Cavriago il 1° giugno 1943 e da subito ha coltivato la passione per il canto. Ha infatti dichiarato in un’intervista:

Studiavo sin da bambina canto lirico, anche per far felice mio padre che era un ottimo cantante lirico, ma che non aveva potuto studiare in tal senso ed aveva trasferito a me questa sua passione. A dieci anni già prendevo lezioni in tal senso, anche se i maestri un po’ mi ostacolavano perché dicevano che ero ancora troppo piccola. Purtroppo quando finalmente trovai un maestro che mi prese a cuore e poteva e voleva insegnarmi, mio padre venne a mancare. Così volli fare dei tentativi anche con la musica leggera.

A diciotto anni partecipa al concorso Voci Nuove Disco d’Oro dove viene notata da Giorgio Calabrese che le procura un contratto discografico. Il suo primo album contiene cover di Suor Sorriso e grazie a questo diventa nota al grande pubblico. Il successo vero e proprio arriva con i brani Tu sei quello e Voglio dirti grazie. Altro suo grande successo sarà Io, tu e le rose, presentato al Festival di Sanremo nel nel 1967 mentre è del 1970 la sua canzone più conosciuta, Fin che la barca va. Nel 1984 si ha una svolta nella sua carriera: inizia infatti a produrre da sola i suoi dischi e comincia a collaborare per molte sue canzoni con Cristiano Malgioglio e Umberto Balsamo.

Dagli anni Duemila inizia a partecipare a svariate trasmissioni televisive: partecipa come ospite fissa a Buona Domenica di Maurizio Costanzo; partecipa al talent show condotto da Milly Carlucci Ballando con le stelle, giunto alla sua terza edizione; nel 2018 ha partecipato a Celebrity Masterchef aggiudicandosi il secondo posto nella competizione. La Berti ha svolto, parallelamente alla sua carriera di cantante, anche quella da attrice recitando in film e serie televisive.

Vita privata

Nel 1967 la cantante Orietta Berti ha sposato Osvaldo Paterlini: da lui ha avuto due figli. Il primogenito si chiama Omar ed è nato nel 1975 mentre il secondogenito prende il nome di Otis, nato nel 1980. Per i suoi figli ha scelto tutti nomi che hanno per iniziale la O, proprio come il suo e quello del marito. Omar ha seguito le orme della madre e fa il chitarrista in una band mentre Otis è un giocatore di basket professionista. Da Otis inoltre la Berti è diventata per la prima volta nonna nel 2019: la bambina si chiama Olivia, anche lei ha un nome che inizia con la O e rispetta quindi le tradizioni di famiglia.