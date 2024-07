Il regista e attore statunitense Ben Affleck ha esordito ben presto nel mondo del cinema e non solo recitando, ma ottenendo importanti riconoscimenti anche come regista e sceneggiatore.

Ben Affleck

L’attore Ben Affleck, all’anagrafe Benjamin Géza Affleck-Boldt, è nato a Berkeley in California il 15 agosto 1972. Cresce a Cambridge, dove conosce il futuro collega attore Matt Damon che viveva vicino a lui. I genitori divorziano quando Ben aveva soli 12 anni. L’esordio nel mondo della recitazione avviene nel 1992 ma il ruolo per il quale diventa famoso è Generazione X del 1995. Fin da subito inoltre si cimenta nella sceneggiatura, finendo per vincere l’Oscar nel 1997 per Will Hunting – Genio ribelle, nel quale recita al fianco dell’amico Matt Damon.

In seguito, Ben Affleck ha interpretato ruoli importanti e famosi anche nei film: Armageddon – Giudizio finale del 1998; Pearl Harbor del 2001; Daredevil nel 2003; Hollywoodland nel 2006; del 2008 è la commedia La verità è che non gli piaci abbastanza con Jennifer Aniston. Dal 2013 al 2019 ha inoltre interpretato il ruolo del supereroe Batman nei film dell’universo DC Comics. Il suo ultimo film si intitola Tornare a vincere ed è uscito nel 2020, a proposito del quale l’attore ha affermato:

Mi reputo un uomo fortunato, perché il mio lavoro può essere significativo e catartico, oltre che molto gratificante. È stato bellissimo ricordare cosa ha significato avere 19 anni ed essere agli inizi della carriera, ma anche rendermi conto che quei giorni sono ormai lontani. Oggi sono adulto e ho dei figli miei, mi sono accadute cose meravigliose e spiacevoli. È la vita, e credo che sia importante e prezioso riuscire a trovare un po’ di gioia anche in ciò che ci ha feriti. Questo film sarà per me una pietra miliare, perché sono al punto della vita in cui mi sento più un allenatore che un giocatore.

Affleck ha intrapreso anche la carriera da regista con il film Gone baby gone del 2007; con The Town nel 2010; Argo del 2012 che vince anche il Premio Oscar al miglior film e La legge della notte del 2016 che invece si rivela un flop.

Vita privata e curiosità

Nella sua vita sentimentale ci sono state molte donne famose come la cantante Jennifer Lopez, con la quale ha avuto una relazione dal 2002 al 2004 e precedentemente aveva avuto una storia con l’attrice Gwyneth Paltrow. Nel 2005 si sposa con la collega attrice Jennifer Garner e con lei ha avuto tre figli: Violet, nata nel 2005; la secondogenita Seraphina venuta al mondo nel 2009 e l’unico maschietto, Samuel, nato nel 2012. Riguardo i suoi figli ha dichiarato in un’intervista:

Nel camerino tengo per lo più cose dei miei ragazzi. È l’unica roba personale che mi porto dietro: i disegni e le loro opere d’arte. È un buon posto per appendere gli ultimi disegni appena usciti dalla scuola.

Dal 2015 Ben Affleck si è separato dalla Garner e nel 2020 ha intrapreso una relazione con la collega attrice cubana Ana De Armas, conosciuta sul set del film Deep Water.

Nel Giugno 2022 Ben Affleck si unisce in matrimonio con la ex ragazza Jennifer Lopez, a distanza di 20 anni. Dopo due anni dal matrimonio, però i due avrebbero festeggiato il loro anniversario separatamente, consolidando ancora di più le voci di un presunto divorzio.