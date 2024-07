Georgian Cimpeanu è il nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Elisabetta Canalis: chi è il nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu

Dopo al fine del matrimonio con il chirurgo americano Brian Perri, Elisabetta Canalis ha ritrovato l’amore accanto a Georgian Cimpeanu. Per diverse settimane sono circolate voci circa il flirt tra i due, fino a quando non hanno deciso di uscire allo scoperto. Ma, chi è Georgian Cimpeanu? Georgian è un campione di kickboxing, con alle spalle numerosi premi e riconoscimenti. E’ nato in Romania il 31 agosto del 1993, ha quindi 29 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Georgian Cimpeanu è cresciuto a Roma, ha frequentato la facoltà di Scienze Motorie all’Università Tor Vergata della Capitale. Prima di praticare kickboxing, Cimpeanu ha praticato karate. Oggi il campione rumeno è soprannominato Iceman, e nel corso della sua carriera ha vinto diversi titoli quali Campione Europeo e Campione del Mondo di WAKO kickboxing, Campione Italiano di WAKO PRO K-1 Rules e Campione del Mondo WAKO PRO K-1 Rules. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 40,5 mila follower.

Elisabetta Canalis: la storia d’amore con Georgian Cimpeanu

Come abbiamo appena visto, Georgian Cimpeanu è un campione rumeno di kickboxing, nonché nuovo fidanzato di Elisabetta Canalis. Lo sportivo e l’ex velina di “Striscia la Notizia“, pare si siano conosciuti proprio grazie al kickboxing, in quanto è uno sport che piace e pratica anche la stessa Canalis. La showgirl sarda ha recentemente partecipato a uno dei matrimonio più attesi dell’anno, ovvero quello tra Diletta Leotta e Loris Karius e, dopo la festa, ha trascorso qualche giorno in Sicilia proprio assieme al nuovo fidanzato. La stesa Elisabetta Canalis ha condiviso sui social diverse foto della vacanza con Georgian e alcuni amici. Sembra quindi che la relazione tra i due prosegua a gonfie vele.

Elisabetta Canalis: il divorzio da Brian Perri

Elisabetta Canalis ha un nuovo fidanzato, ovvero il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. L’ex velina di “Striscia la Notizia” si è infatti separata dal Brian Perri, il chirurgo ortopedico con il quale era sposata dal 2014. Brian ed Elisabetta si sono conosciuti a una festa di amici in comune nel 2013, per poi sposarsi appunto solamente un anno più tardi in Sardegna, terra natale della Canalis. Dal loro rapporto è nata una figlia, Skyler Eva Perri. Il motivo della separazione tra Brian Perri ed Elisabetta Canalis pare sia per delle differenze inconciliabili, di cui però non si conoscono i dettagli. A chi aveva domandato all’ex velina di “Striscia la Notizia” qualcosa sulla vicenda, lei aveva risposto così: “confido nella sensibilità delle persone, non mi va di rilasciare niente”. Secondo alcune voci pare che uno dei motivi possa essere relativo alla forte passione della Canalis per il kickboxing, passione che ora l’ha portata ad avere un fidanzato campione proprio di questa disciplina.