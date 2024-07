Sofia Vergara è un’attrice colombiana naturalizzata statunitense. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Sofia Vergara, chi è: età, marito, figli

Sofia Vergara è un’attrice, una produttrice televisiva e modella colombiana naturalizzata statunitense. Sofia è nata a Barranquilla il 10 luglio del 1972, ha quindi 52 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Sofia Vergara fu scoperta da un fotografo mentre passeggiava su una spiaggia in Colombia, e da lì ha avuto inizio la sua carriera come modella e nella televisione. A 17 anni apparì nello spot della Pepsi-Cola, trasmesso in tutta l’America Latina. Quando aveva vent’anni, Sofia Vergara si trasferì a Bogotà, dove ha lavorato sia in televisione che come modella. Fu anche protagonista di calendari sexy. La sua carriera di attrice è invece cominciata nel 2002. Sofia Vergara è anche doppiatrice, ha infatti appena doppiato il personaggio di Valentina nel film di animazione “Cattivissimo Me 4″. Per quanto riguarda la sua vita privata, Sofia Vergara si è sposata quando aveva appena 18 anni con il suo migliore amico, Joe Gonzalez, dal quale ebbe un figlio, Manolo, nato nel 1991. Nel 1993 Joe e Sofia hanno divorziato, l’attrice e modella ha poi sposato l’attore statunitense Joe Manganiello, col quale restò sposata dal 2015 al 2023. Da ottobre del 2023, Sofia Vergara fa coppia fissa con il chirurgo ortopedico Justin Saliman. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha ben 35 milioni di follower.

Sofia Vergara, chi è: la carriera come attrice

Come abbiamo appena visto, oltre a essere una modella e una produttrice televisiva, Sofia Vergara è anche un’attrice. Sofia è fresca di nomination come miglior attrice agli Emmy Awards per la serie televisiva targata Netflix “Griselda” di cui, inoltre, è anche produttrice. Questa serie racconta la vita di Griselda Blanco, ovvero colei che ha saputo dominare le scene del narcotraffico in Colombia, diventando una vera e propria boss, riuscendo a creare uno dei cartelli della droga più redditizi della storia. Nel tempo, Griselda si è guadagnata il titolo di “Madrina”, riuscendo a tenere in pugno business e famiglia. Nella realtà, pare che Griselda Blanco sia arrivata a guadagnare addirittura due miliardi di dollari con il narcotraffico. Sofia Vergara, nel corso della sua carriera, l’abbiamo vista recitare in diversi film e serie tv, quali per esempio “Capodanno a New York“, “Chef – La ricetta perfetta”, “Fuga in tacchi a spillo”, “Dirty Sexy Money” e “Modern Family”.

Sofia Vergara: in vacanza in Versilia

Sofia Vergara si trova in vacanza in Italia, per l’esattezza in Versilia. Il 19 luglio scorso a preso parte, in provincia di Pisa, al grande show tenuto da Andrea Bocelli. Sofia è insieme alla sua amica Anastasia Soare, CEO del noto brand di cosmetici Anastasia Beverly Hills. Bocelli ha anche chiamato Sofia con lui sul palco per cantante insieme “Bésame mucho“. Presenti anche tanti altri vip, tra cui Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker e Giorgia. La vacanza della Vergara è proseguita poi a Forte dei Marmi, tra spiaggia, mare e spaghettate.