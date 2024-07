Simone Dell’Agnello, chi è il tentatore di “Temptation Island”? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Simone Dell’Agnello: chi è il tentatore di Temptation Island

Lo scorso 27 giugno 2024 è partita la nuova edizione del reality dei sentimenti “Temptation Island“, che anche quest’anno vede Filippo Bisciglia alla conduzione. Come ogni edizione sono 12 i tentatori che dovranno cercare di sedurre le fidanzate delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. Tra loro c’è anche Simone Dell’Agnello. Ma, chi è? Vediamo adesso insieme di conoscerlo meglio. Simone Dell’Agnello è un ex calciatore, è nato nel 1992 e ha quindi 21 anni. E’ originario di Pisa ed è cresciuto nella Primavera dell’Inter, con la quale ha vinto il Torneo di Viareggio nel 2011 da capocannoniere. Nella sua carriera ha militato in diverse squadre tra Serie B, Serie C e Serie D, quali Livorno, Como, Arezzo e Foggia. Simone Dell’Agnello è un grande amante del mare e degli animali, e sogna di diventare allenatore di calcio. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha 14,7 mila follower.

Simone Dell’Agnello: la presentazione a Temptation Island

Come abbiamo appena vinto, Simone Dell’Agnello è un ex calciatore col sogno di diventare allenatore di calcio. Oggi è uno dei 12 tentatori dell’edizione estiva di “Temptation Island“(a settembre 2024 ci sarà, quest’anno, anche una edizione autunnale del reality dei sentimenti più seguito d’Italia). Ecco come si era presentato a WittyTv: “riesco a farmi volere bene perché riesco a farmi capire dalle altre persone. Tra dieci anni farò una grande carriera a livello sportivo. Il mio motto? Per le relazioni che ho vissuto, direi vivi e lascia vivere. Stare bene con se stessi. Nel limite del possibile, cercare di comportarsi sempre al meglio.”

Simone Dell’Agnello: flirt con Siria Pingo a Temptation Island?

Nel corso della terza puntata di “Temptation Island“, abbiamo visto come Simone Dell’Agnello si sia particolarmente avvicinato a una delle fidanzate, ovvero Siria Pingo. Non sono infatti sfuggiti sguardi assai complici tra i due e, inoltre, vedendo le anticipazioni della prossima puntata si vede il fidanzato di Siria, Matteo, davvero disperato. Sarà successo qualcosa tra Siria e Simone? La ragazza, inoltre, aveva proprio ammesso di essere attratta da Simone, ma di sentirsi in colpa perché era stata sua l’idea di partecipare al programma: “mi sento in colpa perché l’ho portato io qui. Mi avete chiesto se sono innamorata, ma non posso avere la risposta ora.” Siria e Matteo sono fidanzati da 7 anni e la decisone di partecipare al programma è stata della ragazza. Siria ha raccontato che un tempo pesava 130 kg e che è riuscita a perderne 85 e che ha scelto di partecipare al programma per capire se la persona che è diventata ora va bene al suo fidanzato. Matteo invece, ha detto che non voleva partecipare perché secondo lui le cose tra loro vanno molto bene. A quanto pare però, visto quello che sta accadendo, non era proprio così. Staremo a vedere.